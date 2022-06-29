Bolu Valisi Kılıç, su taşkınından etkilenen bölgelerdeki çalışmaları inceledi Açıklaması

Bolu Valisi Erkan Kılıç, dün sağanağın ardından yaşanan su taşkınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Kent merkezindeki incelemelerin ardından Mengen ilçesini ziyaret eden Vali Kılıç, yıkılan Yörükler ve Nazırlar köprüleri ile Mengen, Pazarköy ve Eskipazar yol güzergahlarında oluşan çökmeleri yerinde gördü.

Pazarköy Orman Deposu'nda alınan tedbirler hakkında yetkililerden bilgi alan Kılıç, yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağladı.

Merkeze bağlı köyler ve Mengen ilçesinde su taşkınlarından etkilenen vatandaşları da ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini ileten Kılıç, "Bölgemizi özellikle pazartesi gününden bu yana ciddi şekilde etkisi altına alan sağanak yağış, derelerde ve su kanallarında suyun debisinde yükselmelere neden oldu. Bunun neticesinde meydana gelen su taşkınları ve menfez tıkanıkları, belirli bölgelerde hayatı olumsuz yönde etkilemiştir." diye konuştu.

"Çok şükür can kaybımız yok." diyen Vali Kılıç, "Vatandaşlarımızın mevcut zararları da hasar tespit komisyonumuz tarafından belirlenerek Sosyal Yardımlaşma Vakfımız aracılığıyla gerekli maddi destekler sağlanmaya başladı. Devletimiz, tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanındadır. Ekiplerimiz, 24 saat esasıyla çalışmalarını koordineli ve aralıksız şekilde yürütmekte." ifadelerini kullandı.

Dere yataklarının bulunduğu çevrelere ev yapılmaması konusunda uyarılarda bulunan Kılıç, "Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisiyle son yıllarda yağışlar düzensiz ve mevsim normallerinin üzerinde seyretmektedir. Dolayısıyla bu da en çok dere kenarlarına ev yapan vatandaşlarımızı etkilemektedir. Hayati önem taşıyan bu konuda vatandaşlarımızın da daha duyarlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Vali Kılıç'a, incelemeleri sırasında Mengen Kaymakamı Ekrem Ender Ergün, Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürü Kazım Doğru, Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk ve ilçe kurum amirleri eşlik etti.