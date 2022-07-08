Bolu Dağı geçişinde 'bayram' trafiği (2) - Son Dakika
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Bolu Dağı geçişinde 'bayram' trafiği (2)

08.07.2022 15:30

VALİ KILIÇ'TAN SÜRÜCÜLERE UYARIBolu Valisi Erkan Kılıç, Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunarak, "Bolu'nun değişik yerlerinde trafikle ilgili olarak özellikle kritik yerlerle ilgili tedbir alındı.

VALİ KILIÇ'TAN SÜRÜCÜLERE UYARI

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunarak, "Bolu'nun değişik yerlerinde trafikle ilgili olarak özellikle kritik yerlerle ilgili tedbir alındı. Bunun dışında bayram güvenliğiyle ilgili de tedbirlerimiz alındı" dedi.

Vali Kılıç, TEM yolunda trafiğin zaman zaman yavaşladığını ve beklenen yoğunluk olduğunu belirterek, "Normalde günlük 20-25 bin civarında araç geçişi oluyor. Bayramlarda bu geçen yıl 111 bin civarında en yüksek noktaya ulaşmıştı. Dün itibarıyla Anadolu Otoyolu'ndan geçen araç sayımız 56 bin civarındaydı. Bugün de 100 binin üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz. Tüm polis ve jandarmamız, ilgili birimlerimiz görevinin başında. Vatandaşlarımızın memleketlerine huzur ve güven içerisinde ulaşmaları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Özellikle TIR'lardan ve araç sürücülerinden yol kenarlarına park etmemelerini, park alanı varsa bu alanları kullanmalarını istiyoruz. Yol kenarına park etmeleri durumunda trafiğin hızını düşürmüş oluyorlar. Politikamız sıfır can kaybı. Sürücülerden trafik kurallarına uymalarını, hız yapmamalarını, zaman zaman mola vermelerini, mutlaka emniyet kemeri takmalarını istiyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu Dağı geçişinde 'bayram' trafiği (2) - Son Dakika

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