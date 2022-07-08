Bolu Valisi Erkan Kılıç, Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunarak, "Bolu'nun değişik yerlerinde trafikle ilgili olarak özellikle kritik yerlerle ilgili tedbir alındı. Bunun dışında bayram güvenliğiyle ilgili de tedbirlerimiz alındı" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bolu Dağı geçişinde 'bayram' trafiği (2) - Son Dakika

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