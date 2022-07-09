BOLU VALİSİ KILIÇ'TAN SÜRÜCÜLERE UYARILAR - Son Dakika
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BOLU VALİSİ KILIÇ'TAN SÜRÜCÜLERE UYARILAR

09.07.2022 09:04

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu. Bayrama ilişkin alınan trafik tedbirleri hakkında açıklama yapan Kılıç, "Bolu'nun değişik yerlerinde trafikle ilgili olarak özellikle kritik yerlerle ilgili tedbir alındı. Bunun dışında bayram güvenliğiyle ilgili de tedbirlerimiz alındı." dedi.

Vali Kılıç, TEM Otoyolu'nda trafiğin zaman zaman yavaşladığını, beklenen bir yoğunluk olduğunu belirterek, "Normalde günlük 20-25 bin civarında araç geçişi oluyor. Bayramlarda bu geçen yıl 111 bin civarında en yüksek noktaya ulaşmıştı. Dün itibarıyla Anadolu Otoyolu'ndan geçen araç sayımız 56 bin civarındaydı. Bugün de 100 binin üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz. Tüm polis ve jandarmamız, ilgili birimlerimiz görevinin başında. Vatandaşlarımızın memleketlerine huzur ve güven içerisinde ulaşmaları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." diye konuştu.

Sürücülere de uyarılarda bulunan Kılıç, "Özellikle TIR'lardan ve araç sürücülerinden yol kenarlarına park etmemelerini, park alanı varsa bu alanları kullanmalarını istiyoruz. Yol kenarına park etmeleri durumunda trafiğin hızını düşürmüş oluyorlar. Politikamız sıfır can kaybı. Sürücülerden trafik kurallarına uymalarını, hız yapmamalarını, zaman zaman mola vermelerini, mutlaka emniyet kemeri takmalarını istiyoruz." Dedi.

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Bolu Dağı geçişinde 'bayram' trafiği Bolu Dağı geçişinde 'bayram' trafiği Bayram tatili öncesi Bolu geçişinde akıcı yoğunluk Bayram tatili öncesi Bolu geçişinde akıcı yoğunluk
Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, TEM Otoyolu, Tragger, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BOLU VALİSİ KILIÇ'TAN SÜRÜCÜLERE UYARILAR - Son Dakika

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