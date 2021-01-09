Bolu Valisi Ümit 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı yayımladı - Son Dakika

Bolu Valisi Ahmet Ümit, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ümit, mesajında teknolojik gelişmelerin ışığında iletişim araçlarının çeşitliliğinin artığı, toplumun her kesiminin kitle iletişim araçlarıyla sınırsız bilgi ve habere ulaşma imkanının olduğu iletişim çağında, vatandaşların, kamuoyunu ilgilendiren konularda doğru habere doğru zamanda ulaşması büyük önem arz ettiğini kaydetti.

Düşünce ve ifade özgürlüğüne dayalı demokrasinin temel unsurlarından olan basının, toplumun bilgilendirilmesinde, farkındalık ve bilinç oluşturulmasında, toplumsal huzur ve barış ortamının sağlanmasında önemli bir misyonunun bulunduğunu aktaran Ümit, "Ülkemizin tanıtımı, uluslararası platformlarda diplomatik haklılığımızın ifade edilmesi, demokrasimizin gelişmesi, vatandaşlarımızın en doğal hakkı olan bilgi edinmenin sağlanması noktasında, gazetecilik büyük fedakarlıklar ve mesuliyet gerektiren önemli bir meslektir. Haber niteliği taşıyan olayları basın ahlakı çerçevesinde özel hayata ve kişi haklarına saygılı, kamuoyuna doğru, eksiksiz, tarafsız ve süratle sunabilmek için mesai mefhumu gözetmeksizin, zor ve riskli şartlarda günün her saatinde görevi başında olan basın mensuplarımızın gayreti ve özverili çalışmaları takdire değerdir." ifadelerini kullandı.