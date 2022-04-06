Bolu Valisi Ümit, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Ümit, mesajında, AA'nın, basın hayatında önemli bir yeri olduğunu belirtti.

Milli Mücadele'nin tüm dünyaya ve millete en hızlı biçimde duyurulabilmesi amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Ümit, Anadolu Ajansının, kuruluşundan bugüne demokrasinin yerleşmesinde de önemli bir misyonu yerine getirdiğini, halkın hem yurt içindeki hem de dünyadaki gelişmelerden doğru ve hızlı bir şekilde haberdar olmasına önemli katkılar sağladığını vurguladı.

Ümit, insani değerlere saygılı, ilkeli, tarafsız, sorumlu habercilik anlayışı içinde uzun yıllardır görevini yürüten Anadolu Ajansının, yayıncılık anlayışı ve misyonuyla milletin güvenini ve saygısını kazanarak, basının temel taşı ve ana kaynağı olduğunu kaydetti.

Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmelerle büyük bir atılım yapan Anadolu Ajansının, dünyanın 100 ülkesinde 13 dilde yayın yaparak sadece Anadolu'nun değil, tüm mazlumların sesini duyurmaya devam ettiğine işaret eden Ümit, "Bu duygu ve düşüncelerimle ülkemizin ve dünyanın en önemli haber kuruluşlarından biri olan Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünde tüm çalışanlarını tekrar yürekten kutlar, sağlık, esenlik ve başarılar dilerim." ifadesini kullandı.