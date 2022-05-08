Bolu Valisi Ümit, Anneler Günü'nü kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu Valisi Ümit, Anneler Günü'nü kutladı

08.05.2022 13:20
Bolu Valisi Ümit, Anneler Günü'nü kutladı

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ümit, mesajında, dünyanın her yerinde, farklı kültürlerde, dinlerde, coğrafyalarda, koşulsuz sevginin, sonsuz merhametin, sabrın ve fedakarlığın ortak adının "anne" olduğunu vurguladı.

Anneliğin hayat boyunca süren kesintisiz ve zorlu süreç olduğunu aktaran Ümit, "Hayatlarını anlamlandıran çocuklarını vatan ve millet sevdalısı, ailesine ve milletine faydalı bireyler olarak yetiştirebilmek adına omuzlarındaki büyük sorumluluğu hakkıyla yerine getirmek için kendinden ödün vermektir annelik. Mutlu toplumların, sağlam ailelerin inşasında şüphesiz ki en büyük pay sahibi annelerdir. Anne sevgisi, ilgisi ve şefkatiyle büyüyen her çocuk, toplumda ayakları yere daha sağlam basan, daha uyumlu, merhametli bireyler olarak yerini alır." ifadelerini kullandı.

"Cennetin, annelerin ayaklarının altında bulunduğuna inanan bir medeniyetin ve inancın mensuplarıyız." diyen Ümit, şunları kaydetti:

"Güzel ahlakı, iyiliği, dürüstlüğü, adaleti, hoşgörüyü bizlere öğreten, milli ve manevi değerlerimizin gelecek nesillerimize aktarılmasına, gelenek ve göreneklerimizin yaşatılmasına öncülük eden annelerimizin, hayattayken kıymetini bilip ilgi ve alakamızı eksik etmeden, hayır dualarını alma gayreti içerisinde olmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerimle şanlı tarihimize adını yazdıran Şerife Bacıların, Nene Hatunların, Halime Çavuşların, Gördesli Makbulelerin ve kahramanlıklarıyla daha nice eli öpülesi Anadolu kadınlarının izinden giderek vatan sevgisini her türlü mülahazanın üzerinde tutarak bu uğurda en kıymetli varlıkları olan evlatlarını bu cennet topraklara emanet eden şehit analarımız ile şanlı gazilerimizin bizlere emaneti olan muhterem annelerimiz başta olmak üzere, hayatta olan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum."

YORUMLAR
500
Biden'ın eşi Jill Biden, Anneler Günü'nü Ukraynalı anneler çocuklarıyla geçirdi Biden'ın eşi Jill Biden, Anneler Günü'nü Ukraynalı anneler çocuklarıyla geçirdi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Anneler Günü Buluşması'nda konuştu Açıklaması Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Anneler Günü Buluşması'nda konuştu Açıklaması

Anneler Günü, Vatan, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu Valisi Ümit, Anneler Günü'nü kutladı - Son Dakika


Son Dakika
13:16 Ukrayna'nın kullandığı Bayraktar TB2 SİHA, Yılan Adası'na Rus askeri indiren helikopteri vurdu
13:03 Balkondan tayt çalıp koklayan sapığın ilk vukuatı değilmiş! "Bugüne kadar 60 tane kadın çamaşırı çaldım"
12:59 Duran minibüs yol kenarında duran pikaba çarptı: 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
12:51 Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz hastaneye kaldırıldı
12:50 Yolda ayıyla karşılaşan Trabzonlu vatandaşın görüntüleri gülümsetti: Ne var ne yok?
12:44 Çinli bilim insanlarından kayıtlara geçecek araştırma: Ay toprağı oksijen ve yakıt üretme potansiyeli taşıyor
11:24 "Zafer Partisi gelecek sığınmacılar gidecek" sloganı sonrası ilçe başkanı gözaltına alındı Ümit Özdağ sosyal medyadan tepki gösterdi
11:20 Doğum kilolarından kurtulan Kylie Jenner, bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı
11:17 Vahşice katledilen Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin Anneler Günü'nde konuştu: En büyük hediyem katilin en ağır cezayı alması
10:54 Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı: Annelerimiz müşfik bir sığınaktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 13:27:54. #1.12#
SON DAKİKA: Bolu Valisi Ümit, Anneler Günü'nü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement