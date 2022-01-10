Bolu Valisi Ümit, gazetecilerle kahvaltı etkinliğinde buluştu - Son Dakika

Bolu Valisi Ahmet Ümit, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görevli basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Bir otelde düzenlenen etkinlikte konuşan Ümit, basının, demokratik toplum içerisinde olmazsa olmaz mesleklerden olduğunu ifade etti.

Gazetecilerin anayasal zemin içerisinde, hukuki ortamda görevlerini yaptığını anlatan Ümit, "Toplumumuzun bilgi ihtiyacını gideriyorsunuz. 365 gün boyunca sizler ve bizler, toplumumuzun emrinde ve hizmetinde olan insanlar olarak bu görevleri yapıyoruz." dedi.

Vali Ümit, gazetecilerin çalışmalarını kolaylaştırma yönünde ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, kentte görev yapan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.