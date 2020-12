Bolu Valisi Ümit'in 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı - Son Dakika

Bolu Valisi Ahmet Ümit, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, 5 Aralık 1934'te kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı veren yasanın kabulü ile her yıl 5 Aralık'ın "Dünya Kadın Hakları Günü" olarak kutlandığını belirten Ümit, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, dünya üzerindeki birçok ülkeden daha önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyarak, kadınların siyaset sahnesinde rol almalarının önünü açtığını kaydetti.

Ümit, bu yasanın Türk kültür ve medeniyetinin kadına verilen değeri ve önemi bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladığı mesajında, "Şanlı tarihimize bakıldığında Çanakkale'de, Sakarya'da, Kurtuluş Savaşı'nda aziz vatanımızın düşman işgaline karşı savunulmasında da cansiperane topyekün mücadeleye katılan Türk kadını, devletin bütün kademlerinde her daim söz sahibi olmuş, ülkemizin gelişmesi ve bekası için her koşulda yılmadan çalışmıştır. Ailenin merkezinde yer alan kadınlarımız aslında toplumun temel taşlarıdır. Eğitimli, donanımlı, sosyal faaliyetlerde etkin ve kariyer yönünden statü sahibi kadınlarımız yaşamın her alanında aktif roller üstlenip ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlamaktadır." ifadelerine yer verdi.

Mesajında Türkiye ve tüm dünyada kanayan bir yara haline gelen kadına yönelik şiddetle etkin mücadele için son yıllarda çok önemli adımların atıldığına değinen Ümit, şiddete maruz kalan ve şiddete uğrama ihtimali olan kadınlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde kadına yönelik şiddetle mücadelede sıfır tolerans prensibiyle şiddetin her türlüsünün önlenmesi, kamuoyu farkındalığı ve toplum bilinci oluşturmak için ilgili bakanlıklar ve diğer kurumlar eşgüdüm halinde çalışmaların yürütüldüğünü vurguladı.