Bolu Valisi Ümit'in tercihi "Göçmenlerin yardım çığlığı" oldu - Son Dakika

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Vali Ümit, haber, yaşam ve spor kategorilerinde seçimini yaptı.

Ümit, haberde Marcos Moreno'nun "Göçmenlerin yardım çığlığı", yaşamda Şebnem Coşkun'un "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri", sporda Şebnem Coşkun'un "Kadınlar için daldı" fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu, seçmekte zorlandığını dile getiren Ümit, "2022 yılına adım atmak üzere hazırlanıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da AA tarafından 3 kategoride fotoğraf oylaması düzenleniyor. Fotoğrafların her birinin birbirinden anlamlı, değerli ve büyük fedakarlıklarla yapılan çalışmaların neticesinde elde edilen ürünler olduğu net şekilde görülüyor. Çekenleri tebrik ediyorum." diye konuştu.