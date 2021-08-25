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Bolu Valisi Ümit, Köroğlu Millet Bahçesi ve olimpik yüzme havuzu inşaatlarında incelemede bulundu - Son Dakika

Bolu Valisi Ümit, Köroğlu Millet Bahçesi ve olimpik yüzme havuzu inşaatlarında incelemede bulundu

25.08.2021 18:18
Bolu Valisi Ümit, Köroğlu Millet Bahçesi ve olimpik yüzme havuzu inşaatlarında incelemede bulundu, System.String[]

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu'da yapımı devam eden olimpik yüzme havuzu ile Köroğlu Millet Bahçesi inşaatlarını ziyaret etti.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu'da yapımı devam eden olimpik yüzme havuzu ile Köroğlu Millet Bahçesi inşaatlarını ziyaret etti.

Ümit, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan ve 2015 yılında yapılan ihalesine rağmen tamamlanamayınca 2020 yılında yeniden ihale edilerek inşasına başlanan Olimpik Yüzme Havuzunda inceleme yaptı.

Fiziki gerçekleşmesi yüzde 95 oranında olan inşaat alanındaki olimpik ve atlama havuzları ile bina içindeki diğer birimleri gezerek Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara ile yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Ümit, gördüğü eksiklikler ve yapılması gereken konuları yetkililere iletti.

Ümit, daha sonra Alpağutbey Mahallesi'nde yapımı devam eden Köroğlu Millet Bahçesi inşaatını da ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde gördü.

Toplam 102 dönüm üzerinde 85 dönümlük alanda yapılan çalışmaları inceleyen Ümit, millet bahçesinde bulunacak her şeyin yerini tek tek görerek nasıl olacağı konusunda bilgiler aldı.

Ümit, burada yaptığı açıklamada, Bolu'daki 2 önemli yatırımı yerinde görme ve inceleme şansı bulduklarını ifade etti.

İnşaat halindeyken bile çok muhteşem olacakları anlaşılan yatırımlar tamamlandığında herkesin hayran kalacağını dile getiren Ümit, "Bir tanesi olimpik yüzme havuzu. Bu yatırımın inşaatı 2020 yılına kadar biraz sıkıntılarla gelmişse de tekrar yapılan ihale ile 2020 yılının Ağustos ayından itibaren yeniden çalışmalar başladı. Şu anda yüzme havuzumuzun yüzde 95'i tamamlanmış durumda ve çalışmalar devam ediyor. Sene sonuna kadar bitmesini beklediğimiz olimpik yüzme havuzumuz bittiğinde inşallah özellikle Bolulu gençlerimiz başta olmak üzere bölgemizin gençlerine hizmet edecek. Bunun yanında yüzmeyi seven her yaştaki vatandaşa hitap eden çok önemli bir hizmet olacak." dedi.

Bolu Köroğlu Millet Bahçesi'nin de çok güzel bir yerde ve muhteşem bir proje ile devam ettiğini anlatan Ümit, "Köroğlu Millet Bahçemiz mübalağasız belki birçok millet bahçesine göre çok daha mükemmel ve görkemli olacak bir yer. Burada da yaklaşık 1 sene önce ihalesi yapıldı. Bu süre içinde çok hızlı çalışmalar sürdürüldü. ve inşallah 2022'nin birinci ayına kadar bitmiş olacak. Fevkalade de güzel gidiyor. Burasına sadece bir millet bahçesi demekle anlatılacak bir şey değil. Üzerinde Köroğlu Anıt Müzesi olacak. Müzenin altında fuaye alanları olacak. Buralarda Köroğlu ile ilgili birtakım görseller sergilenecek. Millet kıraathanemiz, 2 tane büfemiz, 2 adet basketbol sahamız, sporcu giyinme soyunma alanları ve binalarımız, aletli egzersiz ve çocuk oyun alanları, 1700'er metre bisiklet ve yürüyüş yolu olacak. Biyolojik gölet, yeşil alanlar, kısacası son derece mükemmel güzel bir millet bahçesi olacak." diye konuştu.

Bolu Valisi Ümit, Köroğlu Millet Bahçesi ve olimpik yüzme havuzu inşaatlarında incelemede bulundu
Bolu Valisi Ümit, Köroğlu Millet Bahçesi ve olimpik yüzme havuzu inşaatlarında incelemede bulundu
Bolu Valisi Ümit, Köroğlu Millet Bahçesi ve olimpik yüzme havuzu inşaatlarında incelemede bulundu
Bolu Valisi Ümit, Köroğlu Millet Bahçesi ve olimpik yüzme havuzu inşaatlarında incelemede bulundu
Bolu Valisi Ümit, Köroğlu Millet Bahçesi ve olimpik yüzme havuzu inşaatlarında incelemede bulundu

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu Valisi Ümit, Köroğlu Millet Bahçesi ve olimpik yüzme havuzu inşaatlarında incelemede bulundu - Son Dakika


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