Bolu Valisi Ümit'ten hastane yatak sayısı uyarısı - Son Dakika

Bolu Valisi Ümit'ten hastane yatak sayısı uyarısı

Bolu'da HES kodu uygulamasına katılan Vali Ahmet Ümit, "Hastalarımızı yatıracak yatağımız var. Ama her gün pozitif vak'alar da var. Pozitif vak'alar bu şekilde artmaya devam ederse yataklarımız yeterli gelmeyebilir" dedi.

Bolu'da HES kodu uygulamasına katılan Vali Ahmet Ümit, "Hastalarımızı yatıracak yatağımız var. Ama her gün pozitif vak'alar da var. Pozitif vak'alar bu şekilde artmaya devam ederse yataklarımız yeterli gelmeyebilir" dedi.

Bolu'da, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 660 ekip ve 2 bin 351 personelle il genelinde bulunan şehirler arası otobüs terminalleri ve konaklama tesislerinde HES kodu uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlere katılan Vali Ahmet Ümit, şehirler arası yolculuk yapacak olan vatandaşları korona virüs salgınıyla mücadele konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Denetimlerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Ümit, salgının artarak devam ettiğini belirterek, "Maalesef salgın devam ediyor. Hatta artarak devam ediyor. Bir türlü önüne geçilemiyor. Hayatımızı çok ciddi şekilde etkiliyor. Henüz okullarımızı tam olarak açamadık. İş yerlerimizin etkilenmemesi, insanlarımızın sağlığının olumsuz etkilenmemesi, hayatın daha düzgün yürümesi için hep birlikte devletimizin belirlemiş olduğu kurallara tam olarak uymamız gerekiyor" dedi.

116 kişiye suç duyurusu

Karantina ve korona virüs kurallarına uymayanlara yönelik suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Ümit, "Bugüne kadar 116 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduk. Yurtlarda 21 kişi kalıyor. Yurtlarda kalanlar grup grup. Bir kısmı hakikaten izolasyona tabi olduğu halde dışarı çıkmış ve yakalanmış kişiler. Bir kısmı da izolasyonda olduğunu biliyor ama izole edilecek yeri yok. Onları da alıyoruz. Bunların hepsi kontrolümüz altında karantina sürelerini devam ettiriyorlar" diye konuştu.

"Cezalar tahsil ediliyor"

Kurallara uymayanlara kesilen para cezalarının kesinlikle tahsil edildiğini kaydeden Ümit, "2 bin 729 vatandaşımıza 2 milyon 456 bin lira ceza kesildi. Bu cezalar kesinlikle tahsil ediliyor. Tahsil edilmiyor şeklinde bir imaj olduğunu görüyoruz. Bu doğru değil. Devletin yaptığı hiçbir iş bir kenarda unutulmaz. Onun için cezalar önemli, dikkat edelim" şeklinde konuştu.

"Şuanda yatak sorunu yok ama olmaması söz konusu değil"

Vali Ümit, pozitif vak'aların artmaya devam ettiği takdirde hastanelerdeki yatak sayısının yeterli olamayacağını söyleyerek, "Biz tedbirlerimizi en başından itibaren aldık. Hala da geliştiriyoruz. Hastalarımızı yatıracak yatağımız var. Ama her gün pozitif vak'alar da var. Pozitif vak'alar bu şekilde artmaya devam ederse yataklarımız yeterli gelmeyebilir. Şuanda yatak sorunumuz yok ama yarın olmayacak diye bir şey söz konusu değil. Onun için ne yapıp edip salgının önüne geçmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. - BOLU

Bolu Valisi Ümit'ten hastane yatak sayısı uyarısı
Bolu Valisi Ümit'ten hastane yatak sayısı uyarısı
Bolu Valisi Ümit'ten hastane yatak sayısı uyarısı
Bolu Valisi Ümit'ten hastane yatak sayısı uyarısı
Bolu Valisi Ümit'ten hastane yatak sayısı uyarısı
Bolu Valisi Ümit'ten hastane yatak sayısı uyarısı
Bolu Valisi Ümit'ten hastane yatak sayısı uyarısı
Bolu Valisi Ümit'ten hastane yatak sayısı uyarısı
Bolu Valisi Ümit'ten hastane yatak sayısı uyarısı
Bolu Valisi Ümit'ten hastane yatak sayısı uyarısı
Bolu Valisi Ümit'ten hastane yatak sayısı uyarısı
Bolu Valisi Ümit'ten hastane yatak sayısı uyarısı
Bolu Valisi Ümit'ten hastane yatak sayısı uyarısı

Şehirler Arası Otobüs, Para Cezası, Türk Lirası, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 13:51 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bolu Valisi Ümit'ten hastane yatak sayısı uyarısı - Son Dakika

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