Bolu Valisi Ümit'ten, 12 Kasım Düzce Depremi mesajı - Son Dakika

Bolu Valisi Ahmet Ümit, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin 21. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, 12 Kasım 1999'da Düzce merkezli 7,2 büyüklüğünde meydana gelen depremde Bolu'da 48 kişi hayatını kaybederken 353 vatandaşın da yaralandığını anımsatan Ümit, 21 yıl önce meydana gelen felaketin izleri hala hafızalardan silinmezken hayatını kaybeden vatandaşların acısının ise ilk günkü gibi taze olduğunu ifade etti.

Ümit, dünyanın en önemli deprem kuşakları üzerinde yer alan Türkiye'de, Bolu'nun ise deprem riski yüksek olan Kuzey Anadolu Fay hattı üzerinde bulunduğunu kaydettiği mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Deprem bir doğal afettir ve inkar edilemez bir gerçektir. Nitekim çok yakın geçmişlerde yaşadığımız Elazığ, Malatya ve İzmir depremleri hafızalarımızda canlı şekilde yaşıyor. Bu durum deprem gerçeği ile yaşamayı öğrenmemizi, olası depremlere karşı hep birlikte hazırlıklı olmamızı gerektiriyor. Unutmayalım ki, deprem öldürmez binalar öldürür. Bu nedenle doğanın dengesini bozmadan, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında yaşanabilir alanlar oluşturmalı ve binaların depreme dayanıklı olarak inşa edilmesi yönünde gereken tüm tedbirleri almalıyız."

Muhtemel bir deprem anında can kaybı olmaması ve mal kaybının da mümkün olan en az seviyede tutulabilmesi için öncelikle doğayı doğru kullanmak gerektiğini vurgulayan Ümit, güvenli ve yaşanabilir yaşam alanları oluşturabilmek için kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve bireylerin üzerine düşeni yapmasının hayati bir görev olduğuna dikkat çekti.