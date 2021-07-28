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Bolu Valisi Ümit'ten Belediye Başkanı Özcan'ın yabancı uyruklulara ilişkin ifadelerine yönelik açıklama Açıklaması - Son Dakika

Bolu Valisi Ümit'ten Belediye Başkanı Özcan'ın yabancı uyruklulara ilişkin ifadelerine yönelik açıklama Açıklaması

28.07.2021 15:25
Bolu Valisi Ümit'ten Belediye Başkanı Özcan'ın yabancı uyruklulara ilişkin ifadelerine yönelik açıklama Açıklaması, System.String[]

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, yabancı uyrukluların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam yapılacağına yönelik açıklamalarına ilişkin, belediye tarafından eşitlik ilkesine aykırı herhangi bir somut karar alınırsa hukuki değerlendirmenin yapılarak gerekli...

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, yabancı uyrukluların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam yapılacağına yönelik açıklamalarına ilişkin, belediye tarafından eşitlik ilkesine aykırı herhangi bir somut karar alınırsa hukuki değerlendirmenin yapılarak gerekli girişimlerde bulunulacağını bildirdi.

Vali Ümit, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde basın yayın organlarında genişçe yer bulan Bolu'da yaşayan, geçici koruma altında olan veya ikamet izni bulunan "geçici misafirleri" ilgilendiren hususlarda vatandaşların bilgilendirilmesi ihtiyacının hasıl olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğuna, hukuk devletinin en temel ilkesinin kanunlar olduğuna, kanunların da TBMM tarafından yapılarak tüm gerçek ve tüzel kişileri bağladığına işaret eden Ümit, "Hukuk devletinde, devletin vatandaşı olmayan şahısların ülkeye giriş ve çıkışlarının hangi şartlarda ve nasıl olacağı kanunlarla belirlenmiştir. Kanunlar aynı zamanda ülkeye girecek yabancıların girişlerinde, ülkede kalışlarında ve çıkışlarında görevli ve yetkili olan kişi ve kurumları da belirlemiştir. Bu kişi ve kurumlar Sayın Cumhurbaşkanımız, ilgili bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı kabinesidir." ifadelerini kullandı.

Ümit, Özcan'ın ifadelerine değinerek, şunları kaydetti:

"Bolu Belediye Başkanı kendisini ve düşüncelerini ifade etmekte elbette serbesttir. Fakat bu tür sözler sarf edilirken kamunun huzurunun ve kamu düzeninin ve tarihi gerçeklerin de göz önünde bulundurularak hareket edilmesini arzu ederiz. Sorumluluk sahibi insanlara da bu yakışır.

Diğer taraftan, hukuk devletinin en temel ilkelerinden biri eşitlik ilkesidir. Ülkemizin hiçbir noktasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan ancak halen Türkiye'de ikamet eden şahısların hiçbirine farklı fiyat tarifesinin uygulandığı herhangi bir yer bulunmamaktadır çünkü bizim kültürümüz bu. Temel hak ve özgürlükler, anayasa ve kanunlarla koruma altına alınmıştır. Yasal yükümlülüklerde de eşitlik ilkesi temel kuraldır. Kaldı ki söz konusu mesajlarda bahsedilen şahıslar önce 'insan' sonrasında bizim gönül coğrafyamızın insanlarıdırlar."

"Henüz Bolu Belediye Başkanlığı tarafından alınmış somut bir karar bulunmamaktadır"

Bu insanlarla Türk milletinin sosyal, kültürel, tarihsel bağları bulunduğuna dikkati çeken Ümit, şöyle devam etti:

"Bolu'da yaşayan ve geçici koruma altında bulunan misafirlerle ilgili basın ve yayın organlarında her ne kadar Belediye Başkanı tarafından söylendiği ifade edilen başta 'temel ihtiyaçlarla ilgili ücretlendirmelere yapılacak zamlar' olmak üzere çeşitli iddialar yer almaktaysa da henüz Bolu Belediye Başkanlığı tarafından alınmış somut bir karar bulunmamaktadır. Bolu Belediyesi tarafından basında yer aldığı yönde eşitlik ilkesine aykırı herhangi bir somut karar alınırsa o zaman bu kararların hukuki değerlendirmesi yapılır ve gerekli girişimlerde de bulunulur."

Ümit, Bolu'daki vatandaşların bu insanlara karşı merhametli ve şefkatli olduğunu bildiklerini anlatarak, "geçici misafir" diye tarif edilen bu kişilerin büyük çoğunluğunun iş veya meslek sahibi olarak kentte hizmet sektöründe ya da sanayide çalıştığını aktardı.

Bolulular için devlet tarafından diğer illerle birlikte ödeneklerin tahsis edildiğini belirten Ümit, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bolulu vatandaşlarımız için tahsis edilen bu ödenekler sadece Bolulu vatandaşlarımız için kullanılmaktadır. Biz şanlı bir tarihin, yüce bir milletin, büyük bir medeniyetin onurlu evlatlarıyız. Türk milleti olarak tarihin her döneminde mazlumların yanında yer almış, onları himaye etmiş asil bir geçmişe sahibiz. Esas itibarıyla bu değerler tüm milletimizde ve Bolulu hemşerilerimizde de aynen varlığını sürdürmektedir. 'Ayinesi işidir kişinin lafa bakılmaz'. Bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de devletimizin koymuş olduğu kurallar çerçevesinde Bolulu hemşehrilerimiz de ikamet izni olan veya geçici koruma altında bulunan tüm misafirlerimiz de huzur ve barış içerisinde yaşamaya devam edeceklerdir. Bundan hiç kimsenin şüphesi ve tereddüdü olmasın."

Tanju Özcan, Türkiye, Hukuk, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu Valisi Ümit'ten Belediye Başkanı Özcan'ın yabancı uyruklulara ilişkin ifadelerine yönelik açıklama Açıklaması - Son Dakika


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