Bolu Valisi Ümit'ten mera işgalleri ve kaçak yapılar hakkında açıklama - Son Dakika

Bolu Valisi Ümit'ten mera işgalleri ve kaçak yapılar hakkında açıklama

27.11.2020 17:13
Bolu Valisi Ümit'ten mera işgalleri ve kaçak yapılar hakkında açıklama, System.String[]

Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Mera alanlarında yeni yapı, çit ve benzeri işgaller varsa derhal bunlar kaldırılmalıdır.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Mera alanlarında yeni yapı, çit ve benzeri işgaller varsa derhal bunlar kaldırılmalıdır. Yasal olarak yanlış olan şeylerin karşısında durmak her vatandaşın ve öncelikle bizim görevimiz." dedi.

Vali Ümit, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 25. maddesi gereğince düzenlenen toplantıda vali yardımcıları ve kaymakamlarla bir araya geldi.

Valilik makamında gerçekleşen toplantıda Bolu ve ilçelerdeki mera işgalleri ve kaçak yapılar, sosyal yardım faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda yaptığı konuşmada, 31 Aralık 2017'den sonra yapılmış, ruhsatsız yapılan ev ve benzeri kaçak yapıların yıkılacağını söyleyen Ümit, "Mera alanlarında yeni yapı, çit ve benzeri işgaller varsa derhal bunlar kaldırılmalıdır. Yasal olarak yanlış olan şeylerin karşısında durmak her vatandaşın ve öncelikle bizim görevimiz. Kimseye bu konuda taviz verilmeyecek. Hepimiz vatandaşlarımızın, gelecek nesillerimizin ve can dostlarımız olan hayvanların hakkını ve hukukunu korumakla mükellefiz." şeklinde konuştu.

Ümit, aralık ayının sonuna kadar, mera ve yaylalarda hayvanların otlamasına mani olacak her türlü duvar ve çit gibi yapıların kaldırılacağını anlatarak, "Bizim amacımız kimsenin hatasını kusurunu aramak değil ancak bol miktarda şikayetler alıyoruz. At Yaylası'nda kaldırılan 20 çitin arkasından 104 dönüm işgal edilmiş mera çıktı." dedi.

Toplantıda, sosyal yardım faaliyetlerine de değinen Ümit, özellikle yakacak yardımları noktasında vatandaşların mağdur edilmemesini isteyerek, "Görev yaptığımız yerlerde en yakınımızdan en ücra köşeye kadar bütün ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı, özellikle öksüz yetim ve kimsesizleri tespit etmeliyiz. Sosyal devlet olmanın gereği olarak vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme ulaştırmalıyız. Ödeneklerinizi son kuruşuna kadar fakir ve muhtaçlarımıza kullanınız. Unutmayalım vakıf ödenekleri devletimiz tarafından fakirler için tahsis edilmiştir. Takdir yetkimizi fakirin lehine kullanalım. Yeter ki istismar edilmesin." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Bolu'nun At Yaylası mevkisinde kaçak yapıların yıkımları devam ediyor.

Bölgede evi ve bahçesi bulunan bir grup vatandaş, yıkımın durdurulmasını istemek için Bolu Valiliği önünde toplandı.

Yaklaşık 1 saat burada bekleyen vatandaşlar, hayvancılıkla uğraştıkları ve mağdur olduklarını belirtti.

Vatandaşlar, yaylalarına, köylerinde yaşamayan bazı kişilerin kaçak ev yaptıklarını ve bu yıkımların da onlar nedeniyle yapıldığını iddia etti.

Vatandaşların valilik önünde beklediğini öğrenen Vali Ümit, yıkımın durdurulmasını isteyen köylerin muhtarlarını makamına kabul ederek, isteklerini dinledi.

Pandemi Sosyal Destek, Valilik, Aralık, Bolu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu Valisi Ümit'ten mera işgalleri ve kaçak yapılar hakkında açıklama - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü Teknik direktör İrfan Buz, Kasımpaşa'daki görevinden 14 gün sonra istifa etti Bu fırsat kaçmaz! Yapılandırma ile 251 bin liralık borç 99 bin liraya düşecek Genç kadının hazin sonu! Düğününden 4 gün sonra koronadan öldü Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Bahar Şahin diziden ayrıldı Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar Kumar oynarken yakalanan 16 kişiye 50 bin lira ceza kesip, 'kumarın zararlarını anlatan' kitap hediye ettiler
Son Dakika: Ahmet Davutoğlu koronavirüse yakalandı Son Dakika: Ahmet Davutoğlu koronavirüse yakalandı         
16:42
Son Dakika: Berat Albayrak, Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden istifa etti Son Dakika: Berat Albayrak, Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden istifa etti         
16:35
Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtebilecek yürek var mı bay Kemal? Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtebilecek yürek var mı bay Kemal?         
16:07
Bebeğine çamaşır suyu enjekte etmişti! Mahkemede dikkat çeken 'mektup' detayı Bebeğine çamaşır suyu enjekte etmişti! Mahkemede dikkat çeken 'mektup' detayı         
15:57
Bülent Ersoy, hayvanseverleri yine kızdırdı! Yakasında tilki kafası bulunan kürke tepki yağıyor Bülent Ersoy, hayvanseverleri yine kızdırdı! Yakasında tilki kafası bulunan kürke tepki yağıyor         
15:42
Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu         
14:56
Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü         
14:41
Malatya'daki 4,7'lik depreme canlı yayında yakalandılar! Panik anları kameraya anbean yansıdı Malatya'daki 4,7'lik depreme canlı yayında yakalandılar! Panik anları kameraya anbean yansıdı         
14:26
Eşinin intihar ettiğini söyleyen kocanın yalanı ortaya çıktı: Karısını darbedip balkona fırlatmış Eşinin intihar ettiğini söyleyen kocanın yalanı ortaya çıktı: Karısını darbedip balkona fırlatmış         
14:11
Bağcılar'da pes dedirten görüntüler! Ölümü göze alıp emekleyerek karşıya geçiyorlar Bağcılar'da pes dedirten görüntüler! Ölümü göze alıp emekleyerek karşıya geçiyorlar         
14:04
Antalya'da bir genç kaçan hırsızı uçan tekme atarak durdurdu Antalya'da bir genç kaçan hırsızı uçan tekme atarak durdurdu         
13:58
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız         
13:40
Malatya'yı sallayan depreme damga vuran görüntü! Çay içerek kaçtı Malatya'yı sallayan depreme damga vuran görüntü! Çay içerek kaçtı         
13:00
Milli kahve, artık TSE standartlı oldu Milli kahve, artık TSE standartlı oldu         
12:50
Fenomen Hanife Gürdal ve eşinin romantik anları! Canlı yayında evlilik teklifi etti Fenomen Hanife Gürdal ve eşinin romantik anları! Canlı yayında evlilik teklifi etti         
11:41
Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar         
11:19
Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı         
10:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2020 17:30:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bolu Valisi Ümit'ten mera işgalleri ve kaçak yapılar hakkında açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei