Bolu Valisi Ümit'ten mera işgalleri ve kaçak yapılar hakkında açıklama - Son Dakika

Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Mera alanlarında yeni yapı, çit ve benzeri işgaller varsa derhal bunlar kaldırılmalıdır. Yasal olarak yanlış olan şeylerin karşısında durmak her vatandaşın ve öncelikle bizim görevimiz." dedi.

Vali Ümit, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 25. maddesi gereğince düzenlenen toplantıda vali yardımcıları ve kaymakamlarla bir araya geldi.

Valilik makamında gerçekleşen toplantıda Bolu ve ilçelerdeki mera işgalleri ve kaçak yapılar, sosyal yardım faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda yaptığı konuşmada, 31 Aralık 2017'den sonra yapılmış, ruhsatsız yapılan ev ve benzeri kaçak yapıların yıkılacağını söyleyen Ümit, "Mera alanlarında yeni yapı, çit ve benzeri işgaller varsa derhal bunlar kaldırılmalıdır. Yasal olarak yanlış olan şeylerin karşısında durmak her vatandaşın ve öncelikle bizim görevimiz. Kimseye bu konuda taviz verilmeyecek. Hepimiz vatandaşlarımızın, gelecek nesillerimizin ve can dostlarımız olan hayvanların hakkını ve hukukunu korumakla mükellefiz." şeklinde konuştu.

Ümit, aralık ayının sonuna kadar, mera ve yaylalarda hayvanların otlamasına mani olacak her türlü duvar ve çit gibi yapıların kaldırılacağını anlatarak, "Bizim amacımız kimsenin hatasını kusurunu aramak değil ancak bol miktarda şikayetler alıyoruz. At Yaylası'nda kaldırılan 20 çitin arkasından 104 dönüm işgal edilmiş mera çıktı." dedi.

Toplantıda, sosyal yardım faaliyetlerine de değinen Ümit, özellikle yakacak yardımları noktasında vatandaşların mağdur edilmemesini isteyerek, "Görev yaptığımız yerlerde en yakınımızdan en ücra köşeye kadar bütün ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı, özellikle öksüz yetim ve kimsesizleri tespit etmeliyiz. Sosyal devlet olmanın gereği olarak vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme ulaştırmalıyız. Ödeneklerinizi son kuruşuna kadar fakir ve muhtaçlarımıza kullanınız. Unutmayalım vakıf ödenekleri devletimiz tarafından fakirler için tahsis edilmiştir. Takdir yetkimizi fakirin lehine kullanalım. Yeter ki istismar edilmesin." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Bolu'nun At Yaylası mevkisinde kaçak yapıların yıkımları devam ediyor.

Bölgede evi ve bahçesi bulunan bir grup vatandaş, yıkımın durdurulmasını istemek için Bolu Valiliği önünde toplandı.

Yaklaşık 1 saat burada bekleyen vatandaşlar, hayvancılıkla uğraştıkları ve mağdur olduklarını belirtti.

Vatandaşlar, yaylalarına, köylerinde yaşamayan bazı kişilerin kaçak ev yaptıklarını ve bu yıkımların da onlar nedeniyle yapıldığını iddia etti.

Vatandaşların valilik önünde beklediğini öğrenen Vali Ümit, yıkımın durdurulmasını isteyen köylerin muhtarlarını makamına kabul ederek, isteklerini dinledi.