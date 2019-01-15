Bolu Valisi Ümit'ten Yoğun ve Kuvvetli Kar Uyarısı
20 dakika önce
Bolu Valisi Ahmet Ümit, yarın öğle saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli ve yoğun kar nedeniyle vatandaşları tedbirli olmaları yönünde uyardı.
Bolu
Valisi Ahmet Ümit, yarın öğle saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli ve yoğun kar nedeniyle vatandaşları tedbirli olmaları yönünde uyardı.
Edinilen bilgiye göre, Bolu'da yarın öğleden sonra beklenen yoğun ve kuvvetli kar yağışı ile Çarşamba
günü beklenen tipi ve buzlanmaya karşı, Bolu Valisi Ahmet Ümit sosyal medya hesabından vatandaşları uyardı.
Vali Ümit, "Meteorolojik verilere göre Salı günü öğleden itibaren kuvvetli ve yoğun kar yağışı, çarşamba günü sabah saatlerinden itibarende kuvvetli rüzgarla birlikte tipi,buzlanma,ulaşım problemleri gibi tehlikelere karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyoruz" dedi. - BOLU
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:25 Kaynak: İHA
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