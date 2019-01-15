Bolu ve Düzce'de Okullara Kar Tatili
1 saat önce
BOLU ve Düzce'de kar yağışı nedeniyle yarın okullar 1 gün süreyle tatil edildi.
BOLU ve Düzce
'de kar yağışı nedeniyle yarın okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Kamuda çalışan hamile ve engellilere de yarın idari izin verildi. Bolu
ve Düzce Valilikleri kar yağışı ve buzlanma tehlikesine karşı yarın il genelinde okulları bir gün süreyle tatil ettiğini duyurdu. Ayrıca yarın kamuda çalışan hamile ve engelli çalışanlar 1 gün süreyle idari izinli sayılacak. - Zce
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:08 Kaynak: DHA
İstanbul'da Başlayan Kar Yağışı Sonrası Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı
Erdoğan Müjdeyi Verdi, 19 İle Kenevir Piyangosu Vurdu
Fırtına Nedeniyle Minarenin Külah Bölümü Devrildi
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 10 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller