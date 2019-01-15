Son Dakika Haberleri: Bolu ve Düzce'de Okullara Kar Tatili

Bolu ve Düzce'de Okullara Kar Tatili

1 saat önce

BOLU ve Düzce'de kar yağışı nedeniyle yarın okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Bolu ve Düzce'de Okullara Kar Tatili, System.String[]
BOLU ve Düzce'de kar yağışı nedeniyle yarın okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Kamuda çalışan hamile ve engellilere de yarın idari izin verildi.

Bolu ve Düzce Valilikleri kar yağışı ve buzlanma tehlikesine karşı yarın il genelinde okulları bir gün süreyle tatil ettiğini duyurdu. Ayrıca yarın kamuda çalışan hamile ve engelli çalışanlar 1 gün süreyle idari izinli sayılacak. - Zce

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:08 Kaynak: DHA

Düzce, Bolu, Güncel
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