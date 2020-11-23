Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor - Son Dakika

D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 35 metreye kadar düştü. Sabah saatlerinden itibaren D-100 karayolunun Bolu dağı kesiminde Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü. Sürücülerin dikkatli seyretmesi için güzergahta sis lambaları yakıldı. Güzergahta görev yapan trafik ekipleri sürücüleri yakın takip, hatalı sollam, aşırı hız yaymamaları konusunda uyarırken, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi. - - Düzce Düzce kent merkezinde de sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Ana arterlerden Atatürk Bulvarı, İstanbul, Mimar Sinan caddeleri ve Düzce-Kalıcı Konutlar bağlantı yolu ile D-655 kara yolu, D-100 kara yolunun Çoban, Öztürkler ve Soğancı mevkilerinde sis nedeniyle sürücüler zaman zaman yolda güçlükle ilerleyebildi. Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimindeki Gümüşova rampaları, Küçük Melen, Bataklıçiftlik, Gölyaka ve Düzce gişeleri mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları, hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı. Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.