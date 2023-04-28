Bolu ve Düzce'de nisan ayının sonunda yüksek kesimler beyaza büründü

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Esentepe Kayak Merkezi bölgesinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nda da gece başlayan kar yağışı aralıklarla sürüyor. Milli parkın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

KAR YAĞIŞI GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı 1200 rakımlı Topuk ve Sinekli yaylaları ile Gölyaka ilçesine bağlı 1800 rakımlı Kardüz Yaylası'nda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece boyunca devam etti.

KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETREYE ULAŞTI

Yağışın ardından bölgede kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. Bölgede sabah saatlerinde etkisi azalan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. Bolu kent merkezinde ise sağanak aralıklarla etkili oluyor.