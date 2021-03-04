Bolu ve Karabük'te Kovid-19 tedbirlerine yönelik "Dinamik Denetim Süreci" başladı - Son Dakika

Bolu ve Karabük'te Kovid-19 tedbirlerine yönelik "Dinamik Denetim Süreci" başladı

04.03.2021 17:51
Bolu ve Karabük'te Kovid-19 tedbirlerine yönelik

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" uygulaması, Bolu ve Karabük'te hayata geçirildi.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" uygulaması, Bolu ve Karabük'te hayata geçirildi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Kalıcı Konutlar Mahallesi'nde kurulan semt pazarında gerçekleşen denetimlere katıldı.

Vatandaşlar ve esnafla sohbet eden Ümit, denetimlerin sonucunu ilerleyen günlerde alacaklarını söyledi.

Vali Ümit, il genelinde köylere kadar denetim ekiplerinin görevlendirildiğini belirterek, "3 bin kişi, köylerimiz dahil olmak üzere 862 ekiple denetimlerini sürdürüyor. Aslında denetimden daha ziyade eğitim, sohbet, hatırlatma, bazı konuların önemini izah etme ve benzeri çalışmalar yapıyoruz. Bu da son derece faydalı oluyor. Kanaatimce bu denetimler de çok faydalı olacaktır." diye konuştu.

Vatandaşların sorumluluğunu yerine getirmeye gayret ettiğini dile getiren Ümit, "İnşallah bundan kazançlı çıkacağız. Aksi takdirde hep beraber kaybediyoruz. Sadece denetlediğimiz yerlerde değil, her yerde vatandaşlarımızın evlerinde de dahil olmak üzere gerekli dikkati göstermeleri gerekiyor. Bu şekilde hareket ettiğimizde inşallah yarınlarımız çok daha güzel olacak." dedi.

Ümit, tüm tedbirlerin alındığını ve denetimlerin yapıldığını vurgulayarak, Kovid-19 risk haritasında "yüksek riskli" grupta yer alan kenti "düşük riskli" kategoriye geçirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Karabük

Karabük Valisi Fuat Gürel, Kemal Güneş ve Ankara Caddesi'ndeki iş yerlerinde tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol etti.

Gürel, gazetecilere, Türkiye genelinde dinamik denetim sürecinin başladığını söyledi.

Karabük'ün risk haritasında "orta riskli" kategoride yer aldığını belirten Gürel, "Mücadelemiz statümüzü korumak, yapabilirsek bir alt kademeye geçip oradaki risksiz iller arasına girmek. Şunu da görüyoruz ki son günlerde vaka sayılarında hafif bir yükselme var. Özellikle yeni açılan yeme içme yerlerindeki esnafın çok dikkatli olması gerekiyor. Vatandaşlarımızın da çok dikkatli olması gerekiyor. Kurallar belli." ifadelerini kullandı.

Gürel, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulduğunda sürecin olumlu şekilde ilerleyeceğine işaret ederek, "Dinamik denetim sürecinde bin kişilik bir ekiple sahadayız." dedi.

Vatandaşların şehir dışına çok fazla seyahatlerini arzu etmediklerini vurgulayan Gürel, çok fazla hareketlilik aynı zamanda virüsün yayılmasına sebep olduğuna dikkati çekti.

Karabük'te bu haftaki vaka tablosunda artışın görülmesinin ardından herhangi bir tedbirin alınıp alınmayacağı sorulan Vali Gürel, şunları kaydetti:

"İki haftada bir değerlendirmeler yapılacak. Rakamlarda bir yükselme olursa Sağlık Bakanlığımızın önerisi doğrultusunda değerlendirilecek. Mevcut statünün değişmesini arzu etmiyoruz. Bu konuda vatandaşımızın hassasiyetini bekliyoruz. Bir yerde yoğunluk olursa vaka sayısında artış olursa orayı karantinaya alacağız. Okul da olsa kapatacağız, bir apartmanda yoğunluk varsa kapatacağız ki diğer taraflara bulaşmasın. Bir kısım ikazlarımızı vatandaşlara yapacağız ama esnafımız kurallara uymada sorun yaşatıyor ve yaşıyorsa onlara bir kısım müeyyideler uygulayacağız ki diğer esnafımız ve öğrencilerimiz bundan etkilenmesin. Bunun için ilave bir kısıtlamaya gidilmeyecek ama iki hafta sonraki duruma bakacağız."

Gürel, il genelinde 28 bini ilk doz, 7 bini ikinci doz olmak üzere yaklaşık 35 bin kişinin aşılandığını sözlerine ekledi.

Karabük, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu ve Karabük'te Kovid-19 tedbirlerine yönelik 'Dinamik Denetim Süreci' başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Akar: İlk bilgilere göre helikopter kazası olumsuz hava şartları nedeniyle oldu Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil'in 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor Yüreğimizi yakan helikopter kazasında şehitlerimizin kimlikleri belli oldu Christoph Daum, Fenerbahçe'nin Antalya ile berabere kaldığı maçın ardından İstanbul paylaşımı yaptı Eşini ve kızını kaynar suyla haşlayan kocanın 'kazara oldu' savunmasına hakimden tepki Dzemaili'nin eski eşi Erjona Sulejmani'nin paylaştığı yarı çıplak poz sosyal medyada gündem oldu Çukur dizisine dahil olan Çağla Demir, pozlarıyla ilgi odağı oldu Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük oyuncu Murat Balcı ile aşk yaşıyor
Chelsea, deplasmanda Liverpool'u 1-0 yendi Chelsea, deplasmanda Liverpool'u 1-0 yendi         
01:12
MHP'li Ahmet Erbaş, 11 şehidimiz için başsağlığı mesajı paylaştı! Acı gerçeği sonradan öğrendi MHP'li Ahmet Erbaş, 11 şehidimiz için başsağlığı mesajı paylaştı! Acı gerçeği sonradan öğrendi         
23:52
Oktay Kaynarca, EDHO'nun Hayriye Anası, Sabina Toziya'nın sağlık durumuyla ilgili konuştu Oktay Kaynarca, EDHO'nun Hayriye Anası, Sabina Toziya'nın sağlık durumuyla ilgili konuştu         
23:29
Selçuk Bayraktar, 2010'da tanıştığı şehit Korgeneral Erbaş'ı anlattı: SİHA sistemlerinin gelişimine büyük katkı sağladı Selçuk Bayraktar, 2010'da tanıştığı şehit Korgeneral Erbaş'ı anlattı: SİHA sistemlerinin gelişimine büyük katkı sağladı         
22:03
Son Dakika: Bitlis'te askeri helikopter düştü: 11 askerimiz şehit, 2 askerimiz de yaralı Son Dakika: Bitlis'te askeri helikopter düştü: 11 askerimiz şehit, 2 askerimiz de yaralı         
18:22
Eczacının gösterdiği veresiye defterini gören Akşener şaşıp kaldı: Meğer bir şey bilmiyormuşuz Eczacının gösterdiği veresiye defterini gören Akşener şaşıp kaldı: Meğer bir şey bilmiyormuşuz         
17:23
Zehirli denizanasının soktuğu 17 yaşındaki genç yaşam mücadelesini kaybetti Zehirli denizanasının soktuğu 17 yaşındaki genç yaşam mücadelesini kaybetti         
15:25
8 yaşındaki Fortnite oyuncusu, 33 bin dolarlık anlaşma imzaladı! 8 yaşındaki Fortnite oyuncusu, 33 bin dolarlık anlaşma imzaladı!         
14:01
Ailesine kurşun yağdırdı! Eşi öldü, çocukları yaralı, baldızının yüzü tanınmayacak halde Ailesine kurşun yağdırdı! Eşi öldü, çocukları yaralı, baldızının yüzü tanınmayacak halde         
13:22
Kaçırıldığı öne sürülen Aleyna, sosyal medyada tanıştığı gençle Aksaray'a gitmiş Kaçırıldığı öne sürülen Aleyna, sosyal medyada tanıştığı gençle Aksaray'a gitmiş         
13:09
Anne babası kavga eden genç kız balkondan atladı! Cansız bedenin başında bile tartışmaya devam etmişler Anne babası kavga eden genç kız balkondan atladı! Cansız bedenin başında bile tartışmaya devam etmişler         
11:35
Evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp çöpe attı Evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp çöpe attı         
10:38
Aycan Yanaç'tan 'Survivor'daki kadınlar regl oluyor mu? Aycan Yanaç'tan 'Survivor'daki kadınlar regl oluyor mu?" sorusuna samimi cevap         
10:16
Aylık 1350 lira maaş alıyorlar ama hesap hareketlerinde milyonlar dönüyor Aylık 1350 lira maaş alıyorlar ama hesap hareketlerinde milyonlar dönüyor         
10:10
460 bin TL'ye aldığı sıfır otomobil hasarlı çıktı! Suçu kabul etmeyen bayi sadece ücretsiz bakım teklif etti 460 bin TL'ye aldığı sıfır otomobil hasarlı çıktı! Suçu kabul etmeyen bayi sadece ücretsiz bakım teklif etti         
09:24
Şişede durduğu gibi durmadı! 2 genç kız, birlikte alkol aldıkları adamlar tarafından darbedildi Şişede durduğu gibi durmadı! 2 genç kız, birlikte alkol aldıkları adamlar tarafından darbedildi         
08:54
Somondan döner yapan Tokatlı usta, taleplere yetişemiyor Somondan döner yapan Tokatlı usta, taleplere yetişemiyor         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2021 07:10:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bolu ve Karabük'te Kovid-19 tedbirlerine yönelik "Dinamik Denetim Süreci" başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei