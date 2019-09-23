Son Dakika Haberleri: Bolu ve karabük'te ruhsatsız silah operasyonu
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Bolu ve karabük'te ruhsatsız silah operasyonu

41 dakika önce

BOLU'nun Mengen ilçesi ile Karabük'ün Eskipazar ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mermi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Bolu ve karabük'te ruhsatsız silah operasyonu, System.String[]

BOLU'nun Mengen ilçesi ile Karabük'ün Eskipazar ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mermi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Banaz köyü ile Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı Sofular köyünde 2 eve operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında baskın düzenlenen evlerde 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet havalı tabanca, 12 adet ruhsatsız av tüfeği, 67 adet av tüfeği fişeği ve 5 tabanca fişeği ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Karabük, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:19 Kaynak: DHA
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