Bolu ve karabük'te ruhsatsız silah operasyonu
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BOLU'nun Mengen ilçesi ile Karabük'ün Eskipazar ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mermi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:19 Kaynak: DHA
BOLU'nun Mengen ilçesi ile Karabük'ün Eskipazar ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mermi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Banaz köyü ile Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı Sofular köyünde 2 eve operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında baskın düzenlenen evlerde 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet havalı tabanca, 12 adet ruhsatsız av tüfeği, 67 adet av tüfeği fişeği ve 5 tabanca fişeği ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
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