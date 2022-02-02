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Bolu ve Sakarya'da 45 çift "02.02.2022"de nikah kıydırdı - Son Dakika

Bolu ve Sakarya'da 45 çift "02.02.2022"de nikah kıydırdı

02.02.2022 17:40
Bolu ve Sakarya'da 45 çift "02.02.2022"de nikah kıydırdı

Bolu ve Sakarya'da evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen 45 çift, 2 Şubat 2022'de hayatlarını birleştirdi.

Bolu ve Sakarya'da evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen 45 çift, 2 Şubat 2022'de hayatlarını birleştirdi.

Bolu Belediyesi Nikah Müdürlüğüne başvuran 25 çift, "02.02.2022"de nikah kıydırdı. Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Özge Erk ve İlker Orak'ın nikah merasimine katıldı.

Nikah öncesi günün önemine değinen Özdemir, "Bolu'da özellikle 25 kişi evlenmek için bugünü tercih etti. Nikah tarihi unutulmasın diye 'özel bir gün seçelim' diye düşündüler." dedi.

Daha sonra şahitlerin huzurunda çiftin nikahını kıyan Özdemir, evlilik cüzdanını Erk'e teslim etti.

Sakarya'da ise Adapazarı, Erenler ve Serdivan ilçelerinde belediyelerin nikah müdürlüklerine müracaat eden 20 çift, 2 Şubat 2022'de nikahını kıydırdı.

Bolu ve Sakarya'da 45 çift 02.02.2022 de nikah kıydırdı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu ve Sakarya'da 45 çift '02.02.2022'de nikah kıydırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu ve Sakarya'da 45 çift "02.02.2022"de nikah kıydırdı - Son Dakika
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