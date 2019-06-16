Son Dakika Haberleri: Bolu ve Sakarya'da sağanak
Son Dakika Güncel Haber

Bolu ve Sakarya'da sağanak

28 dakika önce

BOLU/ Bolu ve Sakarya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Bolu ve Sakarya'da sağanak, System.String[]
BOLU/ Bolu ve Sakarya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Bolu kent merkezinde etkili olan ve yarım saat süren sağanağın ardından yollarda su birikintileri oluştu, bazı rögarlar taştı.
Alt geçitlerde ve kavşaklarda yoğun su akıntısı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Bazı alt geçitler ise güvenlik amacıyla zabıta ekipleri tarafından kısa süreliğine ulaşıma kapatıldı.
Sakarya
Sakarya'da da sağanak etkili oldu.
Yaklaşık 15 dakika süren yağışın ardından kentin bazı noktalarında cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağış nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşarken, Serdivan ilçesinde araçlar su birikintisi nedeniyle yolda kaldı.
Ayrıca bazı bölgelerde ağaçların devrildiği ve dallarının koptuğu görüldü.
Aniden bastıran sağanak nedeniyle otobüs duraklarında mahsur kalan vatandaşlar da yağışın etkisini yitirmesini bekledi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 07:34 Kaynak: AA
Sakarya, Bolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'un göbeğinde dehşet! Sokakta yürüyen gencin suratına tiner attılar Sınav giriş belgesini unutan öğrencinin yardımına polis yetişti Bolu'da doktor ve hemşirenin darp edildiği iddiası - BOLU THY uçağında korku dolu anlar! Oksijen tüpüyle kokpite saldırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 20:02:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu ve Sakarya'da sağanak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]