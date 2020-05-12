Bolu'ya 65 milyon liralık arıtma tesisi yapılıyor - Son Dakika

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Burası yaklaşık 65 milyona mal olacak ileri biyolojik arıtma. Bizim büyüklüğümüzdeki diğer şehirlerde bu teknolojiye sahip arıtma yok." dedi.

Özcan, Bolu Belediyesi'nin Karacaağaç Mahallesi Sazakiçi mevkinde bulunan Atık Su Arıtma Tesisi bünyesinde yapımı devam eden "İleri biyolojik su arıtma tesisi"nde inceleme yaptı.

İnceleme gezisinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Özcan, Bolu Belediyesi'nin değer olarak en büyük projesini başlattıklarını belirtti.

İleri biyolojik arıtma tesisinin 65 milyon lira bütçe ile belediyenin en büyük yatırımlarından biri olduğunu kaydeden Özcan, "Burası yaklaşık 65 milyona mal olacak ileri biyolojik arıtma. Bizim büyüklüğümüzdeki diğer şehirlerde bu teknolojiye sahip arıtma yok. Bu sistem diğer illere de örnek olacak bir proje. Buradaki eski sistem klasik aktif çamur arıtma sistemi olarak geçiyor. Şu ana kadar burada arıtma derken sadece karbonu bertaraf edebiliyorduk. Ama bu ileri biyolojik arıtma sistemimiz ile karbonun yanında azot ve fosforu da temizlemiş olacağız." şeklinde konuştu.

Özcan, mevcut tesisin arıtma kapasitesinin 39 bin metreküp olduğunu da dile getirerek, "Yeni sistem devreye girdiğinde kapasite 2 katına çıkarak 72 bin metreküp olacak. Bolu'da, 2035 ve hatta 2040'a kadar yeni bir arıtma tesisine ihtiyacımız olmayacak." diye konuştu