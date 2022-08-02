Bolu'da sudan zehirlenen 31 kişinin tedavisi devam ediyor - Son Dakika
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Bolu'da sudan zehirlenen 31 kişinin tedavisi devam ediyor

02.08.2022 15:56
Bolu'da sudan zehirlenen 31 kişinin tedavisi devam ediyor

BOLU'ya bağlı Yuva köyünde sudan zehirlendiği değerlendirilen 141 kişiden 11'i yoğun bakımda olmak üzere 31 kişinin tedavisi hastanelerde sürüyor.

BOLU'ya bağlı Yuva köyünde sudan zehirlendiği değerlendirilen 141 kişiden 11'i yoğun bakımda olmak üzere 31 kişinin tedavisi hastanelerde sürüyor.

Yuva köyü Çaydurt Mahallesi'nde, Kurban Bayramı'nın son gününde başlamak üzere çoğu çocuklarda karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal görüldü. Hastaneye aralıklarla götürülen çocuklar ve yetişkinlerin ilk belirlemelere göre sudan zehirlendiği tespit edildi. Tetkikler sonucu çocuklarda bağırsak enfeksiyonu görüldü, bazı hastalarda ishal nedeniyle böbrek yetmezliği başladı. Durumu ağırlaşan hastalar, başka şehirlerdeki hastanelere götürüldü. Son olarak açıklanan rakama göre, toplamda 141 kişi zehirlendi. 1 kişinin öldüğü zehirlenme vakaları sonrası 11'i yoğun bakımda olmak üzere 31 hastanın tedavisinin sürdüğü bildirildi.


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Bolu'da içme suyundan zehirlenen 6 çocuk, yoğun bakımdan çıktı Bolu'da içme suyundan zehirlenen 6 çocuk, yoğun bakımdan çıktı
Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da sudan zehirlenen 31 kişinin tedavisi devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da sudan zehirlenen 31 kişinin tedavisi devam ediyor - Son Dakika
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