Bolu'da, zehirlenen 39 kişinin tedavisi sürüyor - Son Dakika
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Bolu'da, zehirlenen 39 kişinin tedavisi sürüyor

28.07.2022 14:15
Bolu'da, zehirlenen 39 kişinin tedavisi sürüyor

BOLU'ya bağlı Yuva köyünde sudan zehirlendiği değerlendirilen 39 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor.

BOLU'ya bağlı Yuva köyünde sudan zehirlendiği değerlendirilen 39 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor.

Yuva köyü Çaydurt Mahallesi'nde, Kurban Bayramı'yla birlikte başlamak üzere, çoğu çocuklarda karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal görüldü. Hastaneye aralıklarla götürülen çocuklar ve yetişkinlerin ilk belirlemelere göre zehirlendiği tespit edildi. Zehirlenmelerin henüz kesin nedeni ile ilgili açıklama yapılmazken, olayın sudan kaynaklı olduğu değerlendiriliyor. Tetkikler sonucu çocuklarda bağırsak enfeksiyonu görüldü, bazı hastalarda ishal nedeniyle böbrek yetmezliği başladı. Durumu ağırlaşan hastalar, başka şehirlerdeki hastanelere götürüldü. Zehirlenen 141 kişiden 1'i yaşamını yitirdi, 39 kişinin tedavilerinin sürdüğü bildirildi.


YORUMLAR
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Bolu'da zehirlenen 41 kişi tedavi altında Bolu'da zehirlenen 41 kişi tedavi altında Bolu'da zehirlenmelerin yaşandığı köydeki evlerden et numunesi alındı Bolu'da zehirlenmelerin yaşandığı köydeki evlerden et numunesi alındı
Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da, zehirlenen 39 kişinin tedavisi sürüyor - Son Dakika

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