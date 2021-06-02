Üye Girişi
Bolu'ya Haziran ayında kar yağdı - Son Dakika

Bolu'ya Haziran ayında kar yağdı

02.06.2021 14:47
Bolu'ya Haziran ayında kar yağdı, System.String[]

Bolu'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Kartalkaya Kayak Merkezi'ne sabah saatlerinde kar yağdı.

Bolu'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Kartalkaya Kayak Merkezi'ne sabah saatlerinde kar yağdı.

Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden olan ve 2 bin 200 rakımda bulunan Kartalkaya Kayak Merkez'inde gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfır derecenin altına kadar düştü. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte sabah saatlerinde kayak merkezinde kar yağışı başladı.

Etkili olan kar yağışıyla birlikte kayak merkezindeki yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte kayak merkezindeki karlar kısa sürede eridi.

(Faruk Çidem/İHA)

Bolu'ya Haziran ayında kar yağdı

Kayak Merkezi, Kartalkaya, Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bolu'ya Haziran ayında kar yağdı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstanbul'da metro sefer saatleri kademeli normalleşme kararı ile güncellendi! İstanbul'da metro sefer saatleri kademeli normalleşme kararı ile güncellendi! Günlerdir yanan konteyner gemisi Sri Lanka'da batıyor Günlerdir yanan konteyner gemisi Sri Lanka'da batıyor Burhan Şeşen İYİ Parti grup toplantısında kürsüye çıktı, destek istedi: Hiç mi bir şarkımız size teselli olmadı? Burhan Şeşen İYİ Parti grup toplantısında kürsüye çıktı, destek istedi: Hiç mi bir şarkımız size teselli olmadı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasındaki saatin Atatürk'ün vefat zamanını simgelediği ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasındaki saatin Atatürk'ün vefat zamanını simgelediği ortaya çıktı Türk SİHA'ları bu kez İsviçre'nin radarında! Yere göğe sığdıramadılar Türk SİHA'ları bu kez İsviçre'nin radarında! Yere göğe sığdıramadılar Feci kazada ayağı koptu! Vatandaşlar kanlar içindeki gence acı gerçeği söyleyemedi Feci kazada ayağı koptu! Vatandaşlar kanlar içindeki gence acı gerçeği söyleyemedi Son Dakika: İsrail'in yeni cumhurbaşkanı eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog oldu Son Dakika: İsrail'in yeni cumhurbaşkanı eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog oldu Yeni bir tehdit mi? Çin'de ilk kez bir insanda kuş gribi türü görüldü Yeni bir tehdit mi? Çin'de ilk kez bir insanda kuş gribi türü görüldü

Son Dakika Haberleri
14:37 İstanbul'da metro sefer saatleri kademeli normalleşme kararı ile güncellendi!
14:35 Ermeni askerler, Azerbaycan topraklarına girdi!
14:24 İngiltere'de palalı saldırganlar dehşet saçtı! Olaya tanık olanların çığlıkları dünyaca ünlü parkta yankılandı
14:21 Burhan Şeşen İYİ Parti grup toplantısında kürsüye çıktı, destek istedi: Hiç mi bir şarkımız size teselli olmadı?
14:20 Ünlü manken Tuğçe Aral'dan dikkat çeken Bafetimbi Gomis paylaşımı: Tebrik ederim kardeşim
14:09 TikTok'a 1,4 milyar euroluk dava! Hollanda'da on binlerce ebeveyn sosyal medya platformuna dava açtı
14:05 Gol sevincinde tribünden düşen Kocaeli taraftarı "Bilerek atladım" dedi
14:00 Türk SİHA'ları bu kez İsviçre'nin radarında! Yere göğe sığdıramadılar
13:34 Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın "Kafaya taktım" dediği futbolcular ortaya çıktı!
13:31 Sedat Peker'e bir şok daha: Uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen arkadaşı Boban Tomovski gözaltına alındı
İstanbul'da, İETT otobüsüne bir kadın maymunuyla birlikte bindi İstanbul'da, İETT otobüsüne bir kadın maymunuyla birlikte bindi         
14:47
Ermeni askerler, Azerbaycan topraklarına girdi! Ermeni askerler, Azerbaycan topraklarına girdi!         
14:36
İngiltere'de palalı saldırganlar dehşet saçtı! Olaya tanık olanların çığlıkları dünyaca ünlü parkta yankılandı İngiltere'de palalı saldırganlar dehşet saçtı! Olaya tanık olanların çığlıkları dünyaca ünlü parkta yankılandı         
14:24
Ünlü manken Tuğçe Aral'dan dikkat çeken Bafetimbi Gomis paylaşımı: Tebrik ederim kardeşim Ünlü manken Tuğçe Aral'dan dikkat çeken Bafetimbi Gomis paylaşımı: Tebrik ederim kardeşim         
14:20
Otomobil devirdiği direğin altında ezilirken, sürücü feci şekilde hayatını kaybetti Otomobil devirdiği direğin altında ezilirken, sürücü feci şekilde hayatını kaybetti         
14:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk olduğu canlı yayına o soru damga vurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk olduğu canlı yayına o soru damga vurdu!         
13:56
Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın "Kafaya taktım" dediği futbolcular ortaya çıktı!         
13:34
Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı         
12:45
Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı         
12:28
Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi         
11:57
İran'ın en büyük savaş gemisi battı İran'ın en büyük savaş gemisi battı         
11:42
Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor         
11:23
Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular! Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular!         
11:03
Türkiye'de aşı olan vatandaş, Sinovac'a teşekkür mektubu ve 50 lira gönderdi Türkiye'de aşı olan vatandaş, Sinovac'a teşekkür mektubu ve 50 lira gönderdi         
10:06
Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden         
09:49
İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu         
09:06
Genç kadın, kendisine tecavüz girişiminde bulunan patronunun cinsel organını kesti Genç kadın, kendisine tecavüz girişiminde bulunan patronunun cinsel organını kesti         
19:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 14:51:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bolu'ya Haziran ayında kar yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement