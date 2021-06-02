Bolu'ya Haziran ayında kar yağdı - Son Dakika

Bolu'ya Haziran ayında kar yağdı

Bolu'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Kartalkaya Kayak Merkezi'ne sabah saatlerinde kar yağdı.

Bolu'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Kartalkaya Kayak Merkezi'ne sabah saatlerinde kar yağdı. Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden olan ve 2 bin 200 rakımda bulunan Kartalkaya Kayak Merkez'inde gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfır derecenin altına kadar düştü. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte sabah saatlerinde kayak merkezinde kar yağışı başladı. Etkili olan kar yağışıyla birlikte kayak merkezindeki yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte kayak merkezindeki karlar kısa sürede eridi. (Faruk Çidem/İHA)

Son Dakika

İstanbul'da metro sefer saatleri kademeli normalleşme kararı ile güncellendi!

Günlerdir yanan konteyner gemisi Sri Lanka'da batıyor

Burhan Şeşen İYİ Parti grup toplantısında kürsüye çıktı, destek istedi: Hiç mi bir şarkımız size teselli olmadı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasındaki saatin Atatürk'ün vefat zamanını simgelediği ortaya çıktı

Türk SİHA'ları bu kez İsviçre'nin radarında! Yere göğe sığdıramadılar

Feci kazada ayağı koptu! Vatandaşlar kanlar içindeki gence acı gerçeği söyleyemedi

Son Dakika: İsrail'in yeni cumhurbaşkanı eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog oldu

Yeni bir tehdit mi? Çin'de ilk kez bir insanda kuş gribi türü görüldü