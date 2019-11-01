Son Dakika Haberleri: Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü
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Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü

7 saat önce

Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü Bolu'da, yüksek kesimlere kar yağışı başladıBOLU - Bolu'nun yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyazlara büründü.

Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü

Bolu'da, yüksek kesimlere kar yağışı başladı

BOLU - Bolu'nun yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyazlara büründü.

Bolu'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kartalkaya ve Sarıalan Yaylası mevkiilerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyazlara büründü.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgi göre, yüksek kesimlerde kar yağışı gece boyunca devam edecek. Haftasonu yağışın beklenmediği Bolu'da, hava sıcaklıklarının yeniden yükseleceği öğrenildi.

Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü

Genel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:05 Kaynak: İHA
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