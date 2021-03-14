Bolu'ya "Yeşilin EN"leri 2020 ödül töreninde iki ödül - Son Dakika

Orman Genel Müdürlüğü tarafından ilk kez 2019 yılında gerçekleştirilen ve bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Yeşilin EN'leri Ödül Töreni"nde Bolu'ya iki ödül verildi.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 2020 yılında ülke ormancılığında üstün hizmet gösteren kişi ve kuruluşlara başarılarından ve ormancılığa katkılarından dolayı ödüllerinin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından verildiği kaydedildi.

Açıklamada, Bolu Orman Bölge Müdürlüğünün iki dalda ödüle layık görüldüğü, Göynük Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Tekirler Orman İşletme Şefi Ünal Kahveci'nin "En fazla doğal gençleştirme" yapan işletme şefi ve Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü Sarıalan Orman İşletme Şefliğinde görevli İsa Muslu'nun "En çalışkan orman muhafaza memuru" kategorilerinde ödül aldığı ifade edildi.