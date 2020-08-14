BOLU Yanan ahırdaki 15 buzağı telef oldu - Son Dakika

Yanan ahırdaki 15 buzağı telef oldu

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde Bülent Öztürk'e ait bir ahırda çıkan yangında 15 buzağı telef oldu.

Dün gece saatlerinde Mudurnu Sürmeli köyünde Bülent Öztürk'e ait ahırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek ahırın tamamını sardı. Alevleri fark eden köylüler, durumu itfaiyeye haber verdi. Yangın yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu söndürüldü. Yangında, ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar kurtarıldı, 15 buzağı ise telef oldu. Ahırda bulunan 20 ton buğday ve arpa ile 1500 saman balyası da yandı. Yangın anları cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.