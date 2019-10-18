Bolu yarım kilo uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli adliyede
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Yarım kilo uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli adliyedeBolu'da, polisin durdurduğu bir otomobilde yapılan aramada 563 gram skunk ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:04 Kaynak: DHA
Yarım kilo uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli adliyede
Bolu'da, polisin durdurduğu bir otomobilde yapılan aramada 563 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda yaptığı uygulamada bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 563,60 gram skunk maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan İ.G.(36) ve Y.G.(48) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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