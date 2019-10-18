Son Dakika Haberleri: Bolu yarım kilo uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli adliyede
Son Dakika Güncel Bolu yarım kilo uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli adliyede

Bolu yarım kilo uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli adliyede

25 dakika önce

Yarım kilo uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli adliyedeBolu'da, polisin durdurduğu bir otomobilde yapılan aramada 563 gram skunk ele geçirildi.

Yarım kilo uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli adliyede

Bolu'da, polisin durdurduğu bir otomobilde yapılan aramada 563 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda yaptığı uygulamada bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 563,60 gram skunk maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan İ.G.(36) ve Y.G.(48) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Bolu yarım kilo uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli adliyede

Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:04 Kaynak: DHA
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