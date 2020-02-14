Bolu yaylada elektriksiz kalan aile için ekipler seferber oldu - Son Dakika

Yaylada elektriksiz kalan aile için ekipler seferber oldu

BOLU'da, Kasaplar Yaylası'nda bir ailenin evindeki elektriğin kesilmesi nedeniyle ekipler seferber oldu. İl Özel İdaresi yaylanın yollarını açarken, elektrik dağıtım şirketi de ailenin elektriğe kavuşmasını sağladı.

Bolu'da, son günlerde yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte, yaklaşık 1 buçuk metre kar kalınlığının olduğu Kasaplar Yaylası mevkiinde bulunan bir elektrik direğinin üzerine ağaç devrildi. Ağacın devrilmesiyle birlikte yaylada bulunan evlerin elektriği kesildi. Kış mevsimi nedeniyle yaylada yalnızca bir ailenin yaşadığı öğrenildi. Başka bir evleri olmadığı için yaylada yaşayan Yılmaz çifti, elektriksiz geçirdikleri 4 günün sonunda Özel İdare ekiplerinden yardım istedi. İl Özel İdaresi'ne ait iş makinelerinin yolu açmasının ardından elektrik dağıtım şirketi ekipleri, yaylaya yeniden enerjinin verilmesi için harekete geçti. Ekipler, ağacın devrilmesi sonucu hasar gören elektrik direğini onararak yaylaya yeniden enerji verilmesini sağladı.

Elektriğe kavuştuğu için İl Özel İdare ve elektrik dağıtım şirketi personellerine teşekkür eden İbrahim Yılmaz, "4 gün boyunca elektrik olmadı. Yol açılmadı. Kepçeler de ulaşamadı. Mağdur kaldık burada. İşe gidemedik. Bütün ekiplere teşekkür ederiz." dedi.

"TÜM EKİPLERİMİZİ SEFERBER ETTİK"

Elektrik dağıtım şirketinin Bolu sorumlusu Levent Şimşek, "Yolun açılmasının ardından ekip arıza noktasında bir ağacın devrilerek alçak gerilim şebekesinin iletkenlerinin hasar gördüğünü tespit ettiler. Hemen çözüm üreterek, zorlu koşullar olsa da yaklaşık 1,5 metre karın içerisinde ulaşım sağlayarak zor şartlar altında ailemizin tek başına ikamet ettiğini öğrendik. Mağduriyeti gidermek için tüm ekiplerimizi seferber ederek kısa süre içerisinde enerjimizi verdik. Ailemiz de onun mutluluğunu yaşadı." diye konuştu.