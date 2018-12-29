Bolu Yeniçağa'da Su Kuyusu Sondajı Sırasında Gaz Bulundu
1 saat önce
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde içme ve kullanma suyu bulunması için yapılan sondaj sırasında yanıcı bir gaza rastlandı.
Bolu
'nun Yeniçağa
ilçesinde içme ve kullanma suyu bulunması için yapılan sondaj sırasında yanıcı bir gaza rastlandı. Doğalgaz ya da metan gazı olduğu düşünülen gazın türünün bulunması için Maden Tetkik Arama
Genel Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.
Yeniçağa ilçesinde belediye ekipleri tarafından ilçedeki içme ve kullanma suyu bulunması için Yeniçağa gölü yanındaki boş alanda sondaj çalışması yapıldı. Sondaj çalışması sırasında bulunan suda kabarcıklar olduğunu gören belediye çalışanları burada gaz olduğundan şüphelendi. Çakmakla gazı kontrol eden çalışanlar gazın yanıcı olduğunu fark etti. Durum MTA Genel Müdürlüğü'ne bildirildi. MTA'dan gelen görevliler, gazdan örnek alıp incelemeye başladı.
Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, gerekli ölçümlerden sonra kaliteli bir gaz olması durumunda ilçeye ve Bolu'ya büyük avantaj sağlanacağını belirterek, Biz Yeniçağa'da, içme ve kullanma suyunu kuyulardan temin ediyoruz. Sondaj vurup çıkan suyu depolarımıza aktarmak suretiyle ilçemizin su ihtiyacını karşılıyoruz. Fakat bu aylarda kuyularımıza göçme oluyor. Kuyularda göçme olduğu için yeni kuyu açma gereksinimi hissettik. Bir tane buraya bir tane de şu anda pompaların olduğu yere kuyularımızı açtık. Bu kuyuyu, yedek bir hat olarak kullanmak için açmıştık. Kuyu açıldıktan sonra su kendi kendine artezyen yapmaya başlayınca suyun üzerinde kabarcıklar oluşmaya başladı. Biz kabarcıkları görünce burada gaz olmasından şüphelendik. Çakmağı yaktığımızda kuyunun üzerinde alev oluştu. Su yanmaya başladı. Biz de bu çıkan şeyin sıcak su ya da doğalgaz mı ya da metan gazı mı olduğunu merak ettik. Aklımızda soru işaretleri kalmaması için Enerji Bakanlığı
ile irtibata geçtik. Bakanlık bize MTA'da yetkililerinin yardımcı olacağını söyledi. İnşallah bunun ölçümlerini yapacağız. Ölçümlerden sonra da eğer burada rantabl bir şey varsa ilçemize ve Bolumuza bir hizmet olmuş olacak. İnşallah umudumuz çıkar. dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:43 Kaynak: DHA
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