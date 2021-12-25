Bolu yılbaşında misafirlerini "dolu dolu" ağırlayacak - Son Dakika

Türkiye'nin önemli kış turizm alanlarından Kartalkaya Kayak Merkezi ile doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'ndaki oteller, yılbaşında misafirlerine etkinliklerle dolu tatil yapma imkanı sunacak.

Doğası, kayak pistleri, gölleri ve ormanlarıyla yerli ve yabancı turistlerin her mevsim cazibe noktası Bolu, bu yılbaşında da çok sayıda tatilciyi ağırlayacak.

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi, Abant Tabiat Parkı ve kent merkezindeki oteller, yeni yıla eğlenerek girecek tatilciler için hazırlıklarını tamamladı. Otellerde yılbaşı öncesi rezervasyonların artmasıyla doluluk oranı yüzde 80'in üzerine çıktı.

Yılbaşında tam kapasiteyle hizmet vermesi beklenen oteller, yeni yıla Bolu'da "merhaba" diyecek tatilciler için çeşitli programlar hazırladı.

Bülent Ersoy, Muazzez Ersoy, Kutsi ve Gökhan Sezen gibi çok sayıda sanatçı otellerde sahne alacak. Sanatçıların birbirinden güzel şarkılarıyla eğlenecek misafirler, çeşitli etkinliklerle "2022"nin gelişini kutlayacak.

Kartalkaya'da yeni yıla gece kayağı yaparak girecekler

Yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanları arasında yer alan Kartalkaya, 2 bin yatak kapasiteli 5 oteliyle yılbaşında hizmet verecek.

Yaklaşık 2 bin 200 metre rakıma sahip Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan ve kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı merkezde kayak sezonu 17 Aralık'ta açıldı.

Burada eğlence programlarının yanı sıra gece kayağı yapma imkanı da bulacak tatilciler, hem otelde hem de karda keyifli vakit geçirecek.

"Misafirlerin ilgisi son derece güzel"

Batı Karedeniz Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, AA muhabirine, Bolu'nun yılbaşı tatili için en çok tercih edilen yerlerin başında geldiğini söyledi.

Özellikle kayak merkezlerine ilginin çok iyi olduğunu vurgulayan Ergül, "Şu anda rezervasyonlar yüzde 80'i geçmiş durumda. Yüzde 100 civarında doluluğumuz olacak. Bu sene de pandemiden dolayı biraz gevşeme var ama maske, mesafe ve hijyen konusunda asla taviz vermeyeceğiz. Bu şekilde başlangıç yapıyoruz. 17 Aralık'ta Kartalkaya'daki tüm oteller sezonu açtı. Misafirlerin ilgisi son derece güzel." diye konuştu.

Ergül, Kartalkaya'da kar kalınlığının 1 metre civarında olduğunu belirterek, şunları ifade etti:

"Son senelerin en güzel karı bu sene yağdı. Pistlerin tamamında kar seviyesi mükemmel. Ayrıca, ulaşım kolaylığından dolayı Bolu çok tercih ediliyor. Kar ve doğa manzarası çok güzel. Tatil yapmak isteyen misafirlerimizin bunu değerlendirmesi lazım. Şimdilik yılbaşı programlarımızı yaptık. Gece 12.00'ye kadar tüm otellerimiz anlaştığı müzik gruplarıyla programlarını yapacak."