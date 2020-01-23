Bolu yoğun kar yağışı yaşanan gerede-karabük karayolu, zincirleme kaza sonrası kapandı - Son Dakika

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Bolu yoğun kar yağışı yaşanan gerede-karabük karayolu, zincirleme kaza sonrası kapandı
6 saat önce
Bolu Yoğun kar yağışı yaşanan Gerede-Karabük karayolu, zincirleme kaza sonrası kapandı (1)
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:29 Kaynak: DHA
Bolu Yoğun kar yağışı yaşanan Gerede- Karabük karayolu, zincirleme kaza sonrası kapandı (1)
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