Bolu yoğun kar yağışı yaşanan gerede-karabük karayolu, zincirleme kaza sonrası kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu yoğun kar yağışı yaşanan gerede-karabük karayolu, zincirleme kaza sonrası kapandı - Son Dakika

Bolu yoğun kar yağışı yaşanan gerede-karabük karayolu, zincirleme kaza sonrası kapandı

6 saat önce

Bolu Yoğun kar yağışı yaşanan Gerede-Karabük karayolu, zincirleme kaza sonrası kapandı (1)

Bolu Yoğun kar yağışı yaşanan Gerede- Karabük karayolu, zincirleme kaza sonrası kapandı (1)

Bolu yoğun kar yağışı yaşanan gerede-karabük karayolu, zincirleme kaza sonrası kapandı

Karabük, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:29 Kaynak: DHA
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