Bolu yol kenarındaki otoparkta ölü bulundu - Son Dakika
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Bolu yol kenarındaki otoparkta ölü bulundu

6 saat önce

Yol kenarındaki otoparkta ölü bulunduBOLU'da, yol kenarındaki otoparkta Mustafa Çamlıoğlu'nun(70) cesedi bulundu.

Yol kenarındaki otoparkta ölü bulundu

BOLU'da, yol kenarındaki otoparkta Mustafa Çamlıoğlu'nun(70) cesedi bulundu. Çamlıoğlu'nun ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Akşam saatlerinde Karaçayır Mahallesi Gülez Sokak'ta yürüyen 2 genç, yol kenarındaki otoparkta hareketsiz halde yatan yaşlı kişiyi görünce durumu polise haber verdi. Olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. 112 Acil ekipleri yaptıkları incelemede hareketsiz halde yatan kişinin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri ise ölen kişinin Mustafa Çamlıoğlu olduğunu tespit etti. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yaşlı adamın cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Birimi'ne kaldırıldı. Bilinen bir hastalığı olmadığı öğrenilen Çamlıoğlu'nun kesin ölüm sebebi otopsinin ardından belli olacak.

Bolu yol kenarındaki otoparkta ölü bulundu

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:39 Kaynak: DHA
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