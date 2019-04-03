Bolu Yola Fırlayan Kadını Gördü, Aniden Direksiyonu Kırdı, O Anlar Kamerada
2 saat önce
Bolu'da, okul servisi şoförlüğü yapan Erdal Alural yola aniden fırlayan kadını fark edip son anda çarpmaktan kurtuldu.
Bolu
'da, okul servisi şoförlüğü yapan Erdal Alural yola aniden fırlayan kadını fark edip son anda çarpmaktan kurtuldu. O anlar okul servisinin kamerasına yansıdı.
Olay, dün D-100 Karayolu
Sanayi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Okul servisi şoförlüğü yapan Erdal Alural, okula öğrencileri almak için gittiği sırada yola aniden bir kadın fırladı. Erdal Alural dikkati sayesinde yaptığı manevra ile kadına çarpmaktan son anda kurtuldu. Minibüsü durdurup, kadına zarar gelip gelmediğine bakmak için araçtan inen Alural, daha sonra kadının kaçmaya başladığını görüp durumu polise haber verdi. Bölgede çalışma yapan polis kadını bulamadı. O anlar minibüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:25 Kaynak: DHA
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