Son Dakika Haberleri: Bolu Yola Fırlayan Kadını Gördü, Aniden Direksiyonu Kırdı, O Anlar Kamerada

Bolu Yola Fırlayan Kadını Gördü, Aniden Direksiyonu Kırdı, O Anlar Kamerada

2 saat önce

Bolu'da, okul servisi şoförlüğü yapan Erdal Alural yola aniden fırlayan kadını fark edip son anda çarpmaktan kurtuldu.

Bolu'da, okul servisi şoförlüğü yapan Erdal Alural yola aniden fırlayan kadını fark edip son anda çarpmaktan kurtuldu. O anlar okul servisinin kamerasına yansıdı.

Olay, dün D-100 Karayolu Sanayi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Okul servisi şoförlüğü yapan Erdal Alural, okula öğrencileri almak için gittiği sırada yola aniden bir kadın fırladı. Erdal Alural dikkati sayesinde yaptığı manevra ile kadına çarpmaktan son anda kurtuldu. Minibüsü durdurup, kadına zarar gelip gelmediğine bakmak için araçtan inen Alural, daha sonra kadının kaçmaya başladığını görüp durumu polise haber verdi. Bölgede çalışma yapan polis kadını bulamadı. O anlar minibüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:25 Kaynak: DHA

Bolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kasap Önünde Kemik Bekleyen Köpeğe, Parke Taşıyla Saldıran Kadın Güvenlik Kamerasına Yansıdı Kimin Baba Olduğunu Söylemeyen İkizlerin İkisi de Nafaka Ödeyecek Kılıçdaroğlu'ndan YSK'ya İstanbul Çağrısı: Ekrem İmamoğlu'nun Mazbatasını Verin Erdoğan, Seçimler Sonrası İmamoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu: Bunlar Topal Ördek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 19:27:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu Yola Fırlayan Kadını Gördü, Aniden Direksiyonu Kırdı, O Anlar Kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]