BOLU Yolcu otobüsü alev alev yandı

Yolcu otobüsü alev alev yandıBolu'nun Gerede ilçesinde, TEM Otoyolu'nda, içinde 50 yolcu bulunan otobüs seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı.

Yolcu otobüsü alev alev yandı

Bolu'nun Gerede ilçesinde, TEM Otoyolu'nda, içinde 50 yolcu bulunan otobüs seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı.Şoförün durumu fark edip, otobüsü durdurması ve yolcuların hızla araçtan inmesiyle yangında can kaybı yaşanmadı.

Olay, saat 05.45 sıralarında TEM Otoyolu'nun Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Çorum'dan İstanbul'a giden Sabri Çolak idaresindeki 34 FA 7999 plakalı yolcu otobüsünde, seyir halinde olduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların otobüsün içine girmesi üzerine sürücü Çolak aracı emniyet şeridinde durdurdu. Otobüste bulunan 50 yolcu hızla araçtan indirildi. Daha sonra otobüs alev alev yanmaya başladı. Durum itfaiye ekiplerine haber verildi. Gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını tamamen söndürdü.

Yangında otobüs tamamen kullanılamaz hale geldi. Yolcular, aynı firmaya ait başka bir otobüsle gidecekleri yere götürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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