BOLU Yolda Kovid-19 olduğunu öğrendi, yolcu otobüsüyle hastaneye götürüldü - Son Dakika

BOLU Yolda Kovid-19 olduğunu öğrendi, yolcu otobüsüyle hastaneye götürüldü

Yolda Kovid-19 olduğunu öğrendi, yolcu otobüsüyle hastaneye götürüldü (2)OTOBÜSTEKİLERE BOLU'DA KORONAVİRÜS TESTİ YAPILDIİstanbul'dan Diyarbakır'a giden bir yolcu otobüsündeki bir kadının koronavirüs olduğu öğrenildikten sonra Bolu'da durdurulan otobüstekiler, Refika Baysal Toplum...

Yolda Kovid-19 olduğunu öğrendi, yolcu otobüsüyle hastaneye götürüldü (2)

OTOBÜSTEKİLERE BOLU'DA KORONAVİRÜS TESTİ YAPILDI

İstanbul'dan Diyarbakır'a giden bir yolcu otobüsündeki bir kadının koronavirüs olduğu öğrenildikten sonra Bolu'da durdurulan otobüstekiler, Refika Baysal Toplum Sağlığı Merkezi'ne getirildi. Otobüste bulunan 5'i çocuk 27 yolcu ile 3 personele, otobüsten sırayla indirilerek koronavirüs testi yapıldı. Otobüstekiler, daha sonra yollarına devam etti. Yapılan testlerin sonuçları, yolcuların bulundukları illerdeki Sağlık Müdürlüklerine götürüleceği öğrenildi. Otobüsün Diyarbakır'a giderken, Elazığ, Adana, Şanlıurfa'ya da yolcu indireceği belirtildi. KORONAVİRÜS ÇIKAN KADIN, MUAVİNİ ALNINDAN ÖPÜP, 50 LİRA VERMİŞ

Otobüsün muavini Zafer Demir, koronavirüs pozitif olduğunu öğrendikten sonra yaşlı kadını Sakarya'da hastaneye bıraktıklarını ifade ederek, kadının kendisini alnından öptüğünü ve 50 lira bahşiş verdiğini söyledi. Demir, olayı şöyle anlattı:

"Teması oldu bana. Çantasını alırken yardımcı oldum. Kendisine hürmet gösterince kanı kaynadı. Telefonuyla oğluyla falan konuştum. 2 tane çocuğum var. Onlar için korkuyorum. Çünkü temas halindeydim. Eldiven yoktu. Maske yoktu. Aracı temizlemiştim. O yüzden unuttum maske ve eldiven takmayı. Onu hastaneye bıraktık. Teyzeye valizlerini falan aldığım için beni oğlu gibi gördü heralde 50 lira harçlık verdi, alnımdan da öptü. Allah yardımcısı olsun. Ona Rabbim inşallah şifa verir."

OTOBÜS ŞOFÖRÜ: BİZE BOLU'YA GİDİN ORADA TESTİNİZİ ALACAKLAR DEDİLER

Otobüs şoförü Şafi Güzel ise, 'İstanbul'dan bindi. Sapanca gişelerinde doktor telefon açtı. 'Sizin yolcunun testi pozitif çıkmış. En yakın hastaneye gitmeniz lazım' dedi. Biz de Sakarya Eğitim Araştırma'ya gittik. Kadını indirdiler. 'Siz gidin en yakın yerde test olmanız lazım' dediler. Sonra telefon açtılar ve 'Bolu'ya girin orada testlerini alacaklar' dediler? şeklinde konuştu.

BOLU Yolda Kovid-19 olduğunu öğrendi, yolcu otobüsüyle hastaneye götürüldü

Diyarbakır, İstanbul, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 11:58 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BOLU Yolda Kovid-19 olduğunu öğrendi, yolcu otobüsüyle hastaneye götürüldü - Son Dakika

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