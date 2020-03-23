BOLU Yunanistan'dan gelen 39 kişi Bolu'da yurda yerleştirildi - Son Dakika

Kolombiya 'dan çeşitli meslek gruplarından 10 kişi bu sabaha karşı geldikleri İstanbul 'dan sağlık önlemleri altında otobüsle Bolu'ya getirildi. Vatandaşlar, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra Hayreddin Tokadi Yurdu'ndaki odalarına alındı. Gün içinde başka ülkelerden de Türk vatandaşlarının gelerek yurda yerleştirileceği öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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