Son Dakika Haberleri: Bolu Yurttan Kaçan Genç Kızlar, Kuaförlere Para Ödemeyince Yakalandı

Bolu Yurttan Kaçan Genç Kızlar, Kuaförlere Para Ödemeyince Yakalandı

1 saat önce

Yurttan kaçan genç kızlar, kuaförlere para ödemeyince yakalandıKARABÜK'te kaldıkları yetiştirme yurdundan 23 gün önce kaçtıktan sonra Bolu'ya gelip 7 kuaförde saçlarını makyajlarını yaptırıp para vermeden kaçan yaşları 15 ile 16 arasında değişen 3 kızdan, 2'si yakalandı.

Yurttan kaçan genç kızlar, kuaförlere para ödemeyince yakalandı

KARABÜK'te kaldıkları yetiştirme yurdundan 23 gün önce kaçtıktan sonra Bolu'ya gelip 7 kuaförde saçlarını makyajlarını yaptırıp para vermeden kaçan yaşları 15 ile 16 arasında değişen 3 kızdan, 2'si yakalandı. Polisin havaya 3 el ateş açarak yakaladığı kızlar, kelepçelenerek Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Karabük'te yetiştirme yurdunda kalan Ç.M.(15), İ.B.S.(15) ve A.T.S.(16) 23 gün önce kaldıkları yurttan kaçtı. Bolu'ya geldiği öğrenilen 3 kız, kentteki 6 kuaföre gidip saçlarını ve makyajlarını yaptırdıktan sonra para vermeden kaçtı. Kuaförlerin ihbarı üzerine polis 3 kızın kimliklerini belirleyip bulunmaları için çalışma başlattı. Kızlar bugün saat 16.00 sıralarında da Sümer Mahallesi'ndeki bir kadın kuaförüne gidip saçlarını ve makyajlarını yaptırdı. Daha sonra genç kızlar para vermeden kuaförden kaçtı. Durum polise haber verildi. Polis yaklaşık 1 kilometre boyunca yaya şekilde kovaladığı genç kızlardan Ç.M. ve İ.B.S.'yi havaya 3 el ateş ederek durdurdu. A.T.S. ise kaçmayı başardı. Kelepçe takılan 2 kız Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:08 Kaynak: DHA

Karabük, Bolu, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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