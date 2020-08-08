(BOLU)Zincirleme kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametine trafiğe kapatıldı

-Kaza nedeniyle Bolu Dağı Tünelinden araç geçişine izin verilmiyor

BOLU - TEM Otoyolu Bolu Düzce il sınırında meydana gelen trafik kazası nedeniyle Bolu Dağı tüneli İstanbul istikameti araç trafiğine kapatıldı. 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza TEM Otoyolu Bolu Düzce il sınırında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Ankara'dan İstanbul İstikametine gitmekte olan 4 otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi. İdris E. idaresindeki 16 ACS 504 plakalı otomobil, Onur Ç. idaresindeki 34 DDA 194 plakalı otomobil, Güven D. idaresindeki 58 FZ 152 plakalı otomobil ile Özgür S. idaresindeki 34 SB 0169 plakalı araç kazaya karıştı. Kazada sürücü Özgür S. ile diğer otomobillerde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekiplerinin yapmasının ardından Düzce ve Bolu'daki hastanelere kaldırıldılar. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul İstikametine trafiğe kapatılırken araçlar Abant turnikelerinden D-100 karayoluna sevk ediliyor. Kaza nedeniyle otoyolda da uzun araç konvoyu oluştu. Kaza sonrası çekici yardımı ile araçlar yoldan kaldırılarak yol trafiğe açıldı.