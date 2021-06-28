Bolu Ziraat Odası'ndan Çiftçilere Reflektör - Son Dakika

Bolu Ziraat Odası Başkanlığı tarafından çiftçilerimizin karayollarında trafik kurallarına uygun olarak nakliye yapabilmeleri ve trafik kazalarının önlenebilmesi amacıyla ücretsiz olarak reflektör dağıtımı yapıldı.

Bolu Ziraat Odası Hizmet Binası bahçesinde yapılan törene Bolu Valisi Ahmet Ümit, Tarım ve Orman İl Müdürü İzzet Murat, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik personelleri ve çiftçiler katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Memuru Orhan Sağlam'ın çiftçilere, traktör kullanırken trafikte uyulması gereken kurallar hakkında hatırlatmalarda bulunduğu tören konuşmalarla devam etti.

Modern hayatın en önemli unsurlarından birinin trafik olduğunu belirten Bolu Valisi Sayın Ahmet Ümit, "Havada, karada, denizde her yerde her zaman var olan Trafik, doğal olarak hayatımızı etkilemektedir. Dünya genelinde var olan trafik kazalarında birçok canları kaybediyoruz. İçişleri Bakanlığımız bu konuda derinlemesine tedbirler almaktadır. Kırmızı düdük uygulamasından yaya geçidine, çocuklarımızın ilköğretim çağında trafik eğitimi almalarından, emniyet kemerine, seminerlerine kadar çok yönlü çok detaylı projeler uygulandı ve halen uygulanmaya devam ediyor" dedi.

Tarım ve hayvancılığın önemine de değinen Sayın Valimiz Ahmet Ümit, "Devletimiz tarıma her geçen gün daha yakından, daha ilgiyle, daha güçlü destek veriyor. En önemlisi teknik yaklaşımlarla öncülük ediyor. Bu da tarımın gelişmesine önemli katkı sağlıyor. Traktör, tarım sektörünün eli ayağıdır. Traktör kazaları da çok yaşanıyor ve traktör kazalarında maalesef çok vatandaşımız hayatını kaybetti, çok canımız yandı. Bu kazaların sebeplerine bakmak, tedbirlerini almak gerekiyor. Bu bağlamda trafik kurallarına uymak birinci önceliğimiz olmalıdır. Traktörleri de trafiğe çıktığı zaman gerekli işaretlerin ve reflektörlerinin olması büyük önem arz etmektedir. Bolu Ziraat Odası'nın hazırladığı reflektör dağıtım etkinliğinin özellikle traktör ve diğer tarım araçlarının dikkatli kullanımının önemi açısından bir "farkındalık" ve bir başlangıç olmasını temenni ediyorum. Tüm katılımcılara ve etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan da yaptığı konuşmasında, "Çiftçilerimizin karayollarında trafik kurallarına uygun olarak nakliye yapabilmeleri için reflektör kullanımı zorunludur. Bu sebeple Ziraat Odası olarak trafik kazalarının önlenebilmesi amacıyla çiftçilerimize ücretsiz olarak reflektör dağıtımı karar aldık. Pandemi öncesi ve sorası her zaman çiftçinin yanında olan Valimiz Sayın Ahmet Ümit'e ve etkinliğimize katılan tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Reflektör dağıtım töreni, Sayın Valimiz Ahmet Ümit'in temsili olarak traktör römorkuna reflektör takmasının ardından çiftçilerimize reflektör dağıtımı ile sona erdi.