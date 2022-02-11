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Bolu-Zonguldak kara yolunda ulaşım heyelan nedeniyle aksadı - Son Dakika

Bolu-Zonguldak kara yolunda ulaşım heyelan nedeniyle aksadı

11.02.2022 23:26
Bolu-Zonguldak kara yolunda ulaşım heyelan nedeniyle aksadı

Bolu-Zonguldak kara yolunda meydana gelen heyelan ulaşımın aksamasına yol açtı.

Bolu- Zonguldak kara yolunda meydana gelen heyelan ulaşımın aksamasına yol açtı.

D-750 kara yolunun Bolu istikametinde Dorukhan Tüneli mevkisinde yaşanan heyelan nedeniyle dağlık alandan yola toprak ve ağaç parçaları düştü.

Yaralanma veya mal kaybının yaşanmadığı heyelanla ilgili önlem alınarak yoldaki toprağın kaldırılması çalışması başlatıldı.

Karayolları ekiplerince yapılan çalışma sonrasında trafik akışı Bolu istikametine tek şeritten kontrollü sağlanmaya başlandı.

Bölgede yaşanabilecek heyelanlara karşı trafik işaretleriyle önlem alınırken sürücülerin dikkatli olması istendi.

Bolu-Zonguldak kara yolunda ulaşım heyelan nedeniyle aksadı

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Zonguldak, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu-Zonguldak kara yolunda ulaşım heyelan nedeniyle aksadı - Son Dakika


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