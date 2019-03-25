Bölücek Damadını Ağırladı

AK Parti Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin seçim çalışmaları kapsamında Bölücek, Hamzafakıhlı ve Topçalı halkı ile buluştu.

AK Parti Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin seçim çalışmaları kapsamında Bölücek, Hamzafakıhlı ve Topçalı halkı ile buluştu.



AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin eşi Feyza Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır, Belediye Meclis Üyesi adayları ve partililer ile birlikte bir gecede 3 ayrı mahallenin halkı ile buluştu. İlk olarak eşi Feyzan Şahin'in köyü olan Bölücek mahallesine giden Erol Şahin ve Belediye Meclisi Üyesi adayları, burada davul zurna ile karşılandılar. Bölücek'de kalabalık bir grup tarafından karşılanan Şahin, bu mahallenin kendisi için özel bir mahalle olduğunu ve özellikle bu mahallede sandıklardan yüzde 100 oranında çıkmayı arzu ettiğini söyleyerek, Bölücek'in sorunlarını en iyi kendisinin bildiğini ve çözümü de kendisinin bulabileceğini belirtti. Şahin Bölücek, Hamzafakıhlı ve Topçalı mahallelerinde yaptığı konuşmalarında, bu bölgede tarıma ve seracılığa ciddi katkılarda bulunacakları sözünü vererek, bölgeye yapılacak olan tekstil atölyeleri ile istihdamı da artıracaklarını söyledi. Bölgedeki sorunları tek tek sayan Erol Şahin, "Bu sorunları 20 yıldır niye çözmemişler. 50-60 yaşlarındayken çözememişler de şimdi mi çözecekler? Benim yaşım 52, bu sorunları çözebilecek enerjiye de sahibim, o güce de sahibim Allaha şükür. Bir insan ne zaman hizmet yapar biliyor musunuz? İlk defa göreve geldiğinde aşkla, heyecanla kendini ispatlamak için gece günüz çalışır. Ben günde 15 saat çalışacağım, çalışmalıyım ki bir dahaki seçimlerde oyumu artırayım. Çünkü benim yaşım 52, 5 sene sonra 57 olacak. Tekrar aday olacağım ve sizin karşınıza çıkacağım. Bu yüzden sizin gönlünüze girme mücadelesi vereceğim. Ama diğerlerinin böyle bir amacı yok, olamazda. Bir daha aday olmayacaklar zaten. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Gençliğimiz var, heyecanımız var enerjimiz var. Çözemeyeceğimiz hiçbir problem yok" dedi.



Zaman zaman konuşması slogan ve alkışlarla kesintiye uğrayan Erol Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ereğli mitinginde ilçeye verdiği müjdeleri de mahalle sakinlerine yeniden anımsatarak, mitinge katılarak katkıda bulunan herkese teşekkür etti. Şahin, "Şimdi sıra sandıkları patlatmakta. Biz seçimi aldık, aldık ama yetmez, farklı bir şekilde almamız lazım. En az 25 meclis üyesi çıkartmalıyız ki bende Cumhurbaşkanımızın karşısına başı dik alnı ak çıkarak hizmet isteyebileyim" dedi. - ZONGULDAK

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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