Son Dakika Haberleri: Bölücü Örgüt Hırsızlığa Zorluyor

Bölücü Örgüt Hırsızlığa Zorluyor

1 saat önce

Güvenlik güçlerinin sürdürdüğü kararlı operasyonlar bölücü terör örgütündeki çöküşü hızlandırırken, finansman sıkıntısı yaşayan örgütün teröristleri hırsızlığa zorladığı ortaya çıktı.

Bölücü Örgüt Hırsızlığa Zorluyor, System.String[]
Güvenlik güçlerinin sürdürdüğü kararlı operasyonlar bölücü terör örgütündeki çöküşü hızlandırırken, finansman sıkıntısı yaşayan örgütün teröristleri hırsızlığa zorladığı ortaya çıktı.

Kirli yüzü tamamen ortaya dökülmüş olan kanlı terör örgütü eleman temin edemediği gibi finansman sıkıntısı da yaşıyor. Kaçtığı, saklandığı her delikte izlendiği, sürekli zayiat verdiği, katılımın son derece düştüğü ve kaçışların hızlandığı örgüte artık kimse destek olmuyor. Örgütün bu nedenle hırsızlık faaliyetlerini artırması, yakalanan teröristlerin ifadelerine de yansıdı. Bölücü örgütün Mardin'deki gençlik yapılanmasının sözde liderlerinden A.Y. ile M.Ş.Y. adlı teröristler, örgüte finansman sağlamak için evlere girerek çeşitli ziynet eşyası çaldıklarını itiraf etti. Bu tip hırsızlık vakaları ile sıkça karşılaşıldığı, gençlerin kanını, canını emen, namuslarına göz diken kalleşlerin insanların malına, parasına da göz diktiği ortaya çıktı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:52 Kaynak: İHA

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