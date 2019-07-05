Bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Ankara merkezli operasyonda haklarında yakalama kararı...
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Bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Ankara merkezli operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 7 şüpheliden 5'i gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:37 Kaynak: İHA
Bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Ankara
merkezli operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 7 şüpheliden 5'i gözaltına alındı. - ANKARA
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