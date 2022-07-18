Bölücü terör örgütü PKK'nın döşediği bomba patladı! 1 Mehmetçik şehit oldu - Son Dakika
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Bölücü terör örgütü PKK'nın döşediği bomba patladı! 1 Mehmetçik şehit oldu

18.07.2022 12:13

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında gece saatlarinde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu bir askerin şehit olduğunu, bir askerin yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 1 jandarma personelinin şehit olduğunu, 1 jandarma personelinin ise yaralandığını duyurdu.

Van'da EYP patlaması sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün saat 03.30 sıralarında, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında başlatılan Eren Abluka-22 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu kapsamında, daha önce yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu; 1 jandarma personelimiz şehit olmuş, 1 jandarma personelimiz yaralanmıştır. Şehit olan personelimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz" denildi.

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Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Çatak, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bölücü terör örgütü PKK'nın döşediği bomba patladı! 1 Mehmetçik şehit oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bölücü terör örgütü PKK'nın döşediği bomba patladı! 1 Mehmetçik şehit oldu - Son Dakika
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