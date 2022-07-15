Bölücü terör örgütü PKK'ya bir darbe daha! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde imha edildiler - Son Dakika
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Bölücü terör örgütü PKK'ya bir darbe daha! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde imha edildiler

15.07.2022 18:53

Kahraman Mehmetçik teröristleri inlerinde yok etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda tespit edilen teröristler vurulmaya devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede 2 teröristi daha etkisiz hale getirdi. MSB operasyon hakkında açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı yurt içinde ve sınır ötesinde yürüttüğü başarılı operasyonları hız kesmeden sürdürüyor. 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyuran bakanlık terörle mücadelenin kararlı şekilde sürdüğünü vurguladı.

"KARARLI ŞEKİLDE SÜRÜYOR"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan MSB, "Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Irak'ın kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor." açıklamasında bulundu.

"2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

MSB, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi." ifadelerini kullandı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberleri | Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haberleri | Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MSB: 'Kuzey Irak'ta 5 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi' MSB: 'Kuzey Irak'ta 5 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi'
Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Irak, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bölücü terör örgütü PKK'ya bir darbe daha! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde imha edildiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bölücü terör örgütü PKK'ya bir darbe daha! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde imha edildiler - Son Dakika
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