Milli Savunma Bakanlığı yurt içinde ve sınır ötesinde yürüttüğü başarılı operasyonları hız kesmeden sürdürüyor. 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyuran bakanlık terörle mücadelenin kararlı şekilde sürdüğünü vurguladı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan MSB, "Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Irak'ın kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor." açıklamasında bulundu.
MSB, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Bölücü terör örgütü PKK'ya bir darbe daha! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde imha edildiler - Son Dakika