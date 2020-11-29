Bölücü terör örgütü PKK'da 20 yıldır faaliyet gösteren terörist, ikna yoluyla teslim oldu - Son Dakika

Bölücü terör örgütü PKK'da 20 yıldır faaliyet gösteren terörist, ikna yoluyla teslim oldu

29.11.2020 20:35
Bölücü terör örgütü PKK'da 20 yıldır faaliyet gösteren terörist, ikna yoluyla teslim oldu, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, 20 yıldan bu yana bölücü terör örgütünde faaliyet yürüten bir teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi. Böylece 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 216'ya yükseldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan bir örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

BU YIL, İKNA YOLUYLA TESLİM OLAN ÖRGÜT ÜYESİ 216'YA YÜKSELDİ

Söz konusu teröristin, örgüte 2000 yılında katıldığı ve son olarak Suriye'de faaliyet yürüttüğü ifade edilen açıklamada, 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısının 216'ya yükseldiği kaydedildi.

Bölücü terör örgütü PKK'da 20 yıldır faaliyet gösteren terörist, ikna yoluyla teslim oldu

Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Terör, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bölücü terör örgütü PKK'da 20 yıldır faaliyet gösteren terörist, ikna yoluyla teslim oldu - Son Dakika


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