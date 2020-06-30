Bölücü terör örgütünde çözülme sürüyor - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ikna çalışması neticesinde 1 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, emniyet ve jandarma unsurlarının, bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik ikna çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ikna çalışması neticesinde, 1 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olan örgüt üyesinin sayısı 93'e yükseldi.